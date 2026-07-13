ABO

EU richtet zweite Geberkonferenz für Palästinenser aus

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
++ ARCHIVBILD ++ Wiederaufbau im Gazastreifen wird besprochen
©APA/APA/dpa/Jens Kalaene
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die EU richtet am Montag ihre zweite Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete aus (ab 09.00 Uhr MESZ). Bei dem Treffen mit mehr als 60 Delegationen, darunter auch solche aus arabischen Staaten, soll es um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gehen. Auch neue Finanzmittel für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen stehen am Programm, wie ein EU-Vertreter mitteilte.

von

Die Konferenz sei eine Gelegenheit, den Gazastreifen "zurück auf die Agenda" zu bringen, sagte er weiter. In den vergangenen Monaten hatte der Iran-Krieg einen Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Brüssel ist Hauptfinanzier der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die EU knüpft jedoch künftige Auszahlungen an Reformen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Graham starb mit 71 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit
Politik
Republikanischer US-Senator Lindsey Graham gestorben
Explosionen in iranischer Hafenstadt Bandar Abbas (Archivbild)
Politik
US-Militär greift weitere Ziele im Iran an
US-Militär griff am Wochenende 300 Ziele an
Politik
Iran-Krieg eskaliert erneut - Iranischer Soldat getötet
Ministerpräsidentin Swyrydenko muss gehen
Politik
Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an
Auch Moskau wurde schon Ziel ukrainischer Drohnen
Politik
Tote bei erneuten russischen und ukrainischen Angriffen
Die Region Sumy wird immer wieder attackiert
Politik
Russischer Gleitbombenangriff: Tote und Verletzte in Sumy
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER