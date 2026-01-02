Karoline Edtstadler: „Eine kleine Planänderung“

Polternd, mächtig, landesfürstlich – so ist das Bild der Länderchefs. Wie fühlt sich das an, wenn man neu ist? „Natürlich ist mir als Bundespolitikerin aufgefallen, dass die Landeshauptleute, vor allem in der ÖVP, besonderen Einfluss haben. Aber so richtig bewusst geworden ist es mir, als ich selbst diese Position übernommen habe“, sagt Edtstadler. „Das liegt auch daran, dass man bei den Menschen im Land einen anderen Status hat als Bundespolitiker. Ich war auch als Ministerin viel in Salzburg, aber die Art, mir zu begegnen, hat sich schlagartig geändert, als ich designierte Landeshauptfrau war. Die Leute waren aufgeschlossener, freundlicher.“

Nicht nur einmal sei es ihr passiert, dass honorige Salzburger gleich einmal nach ihrer Handynummer gefragt haben. Die vom alten Landeshauptmann hätte man schließlich auch gehabt.