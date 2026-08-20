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Karner forciert "gefängnisähnliche Unterbringung" für Kinder

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Für Karner ist die Jugendkriminalität "eines unserer Sorgenkinder"
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Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet den österreichweiten Ausbau von "gefängnisähnlichen Unterbringungen" für noch nicht strafmündige Intensivtäter. Das bekräftigte er am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Wien. Er sei dankbar für die so genannte "Auszeit -WG", in der in der Zwei-Millionen-Stadt Wien derzeit ein Kind untergebracht ist und der Einzug eines zweiten Kindes vorbereitet wird.

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Die Erfahrungen damit sollen in die Entwicklung ähnlicher Modelle in anderen Städten für unter 14-jährige Täter und Täterinnen einfließen, die aufgrund ihres kindlichen Alters gerichtlich noch nicht zur Verantwortung gezogen werden können. "Es ist notwendig, dass auch Kinder eine gewisse Zeit weggesperrt werden können", sagte Karner.

Grundsätzlich "gehört die Jugendkriminalität zu unseren Sorgenkindern", verwies Karner auf Zahlen aus der jüngsten Kriminalstatistik. Die Kriminalität werde "immer jünger und digitaler". Um dem entgegen zu wirken, würden "die polizeilichen und repressiven Maßnahmen verstärkt", kündigte der Innenminister an. Polizeiliche Schwerpunktaktionen allein würden nicht ausreichen, es bedürfe eines "umfangreichen Maßnahmenpakets". Unter anderem sollen sicherheitspolitische Fallkonferenzen "für Elfjährige, Zwölfjährige, 13-Jährige" gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen und -arbeitern eingeführt werden, meinte Karner.

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