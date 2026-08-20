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Milbona High Protein Schokopudding bei Lidl zurückgerufen

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Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden
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Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG hat das Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g", das bei Lidl Österreich verkauft wurde, zurückgerufen. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen, hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung. Das Bakterium kann Auslöser für Magen-Darmerkrankungen sein. Deshalb sollten Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren. Bacillus cereus hatte zuletzt in Milchpulver für Babys für Aufregung gesorgt.

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Vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können ernste Krankheitsverläufe auftreten, hieß es in der Aussendung. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g" des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.09.2026 betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke "Milbona" sind von dem Rückruf nicht umfasst. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD

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