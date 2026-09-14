Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"

Der russische Präsident Wladimir Putin gerate in der Ukraine "zunehmend in Schwierigkeiten" und schlage "mit rücksichtslosen und gefährlichen Angriffen um sich", sagte Rutte in Brüssel. Der Angriff auf einen Passagierzug in der Ukraine zeige, "wie verzweifelt Putin inzwischen ist".

Der Westen müsse als Antwort zeigen, "dass wir für die Ukraine da sind und keine Angst haben", betonte Kallas. Anderenfalls würde Russland seine Ziele erreichen, "die Unterdrückung der Ukraine".

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte ebenfalls in Rovaniemi, die Angriffe hätten "ein klares Ziel gehabt: die Europäer einzuschüchtern, sie zu entmutigen und vor allen Dingen, sie zu spalten". Barrot wies darauf hin, dass die Angriffe zu einem Zeitpunkt erfolgten, als die Ukraine Gastgeber gewesen sei für "ein großes Forum zur wirtschaftlichen Unterstützung, an dem eine große Zahl von Vertretern aus der Wirtschaft und der Diplomatie teilnahmen, die aus der ganzen Welt und insbesondere aus Europa gekommen waren".

Russland hatte am Sonntag Bahnstrecken in der Ukraine attackiert. Unweit der Grenze zu Polen traf eine Drohne nach ukrainischen Angaben einen Passagierzug nach Warschau. Nach Angaben der ukrainischen Bahngesellschaft Ukrsalisnyzja hatte kurz zuvor ein Sonderzug die Strecke passiert, in dem sich Sicherheitsberater aus mehreren EU-Staaten befanden sowie mehrere ehemalige europäische Staats- und Regierungschefs, unter ihnen der britische Ex-Premierminister Boris Johnson. Russland erklärte, die attackierten Bahnstrecken würden für Rüstungstransporte aus Europa genutzt.