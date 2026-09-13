Außenministertreffen zur Straße von Hormuz im Oman

Am Montag wollen die Außenminister der Staaten am Persischen Golf im Oman zu einem Treffen zusammenkommen. Der Iran und der Oman wollen Berichten zufolge eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormuz vorstellen. Der Inselstaat Bahrain, der im Krieg massiven iranischen Raketenangriffen ausgesetzt war, boykottiert das Treffen. Die Straße von Hormuz ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Teheran und Washington geworden.

von APA