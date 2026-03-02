Angriffe im Iran: Chance oder Risiko für Trump?

Nun greifen die USA an der Seite Israels den Iran an – und das nicht zum ersten Mal in Trumps zweiter Amtszeit. Das israelische Militär tötete dabei Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion. Schon am zweiten Tag des Einsatzes musste das US-Militär den Tod von drei Soldaten bekannt geben.

Trump hat die Amerikaner darauf vorbereitet. "Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen", sagte der Republikaner, als er sich nach den ersten Angriffen im Iran äußerte. "Aber wir tun das nicht für jetzt. Wir tun das für die Zukunft und es ist eine edle Mission."

Trump geht ein großes Risiko ein. Seit Beginn der Angriffe eskaliert die militärische Konfrontation in der Region – mit ungewissem Ausgang, auch für ihn selbst. Wie wird die Öffentlichkeit in den USA reagieren, wenn die ersten Särge in der Heimat eintreffen?