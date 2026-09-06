ABO

Islamische Glaubensgemeinschaft wehrt sich gegen Vorwürfe

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
IGGÖ-Chef Vural erhält Rückendeckung
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die zehn islamischen Kultusgemeinden unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) stellen sich gegen Aussagen von Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP), die im APA-Interview ein Verbot der IGGÖ nicht ausgeschlossen hatte. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, die die offizielle Vertretung der Musliminnen und Muslime in Österreich sei, ohne konkrete Belege in die Nähe eines Verbots zu rücken, werde dem Anspruch eines Rechtsstaates nicht gerecht.

von

News auf Google bevorzugen

In der gemeinsamen Erklärung werden "pauschale Verdächtigungen" zurückgewiesen. Wer von einer angeblichen Radikalisierung spreche, müsse konkrete Fakten und überprüfbare Fälle benennen. Die Kultusgemeinden stünden zur Verfassung, zum Rechtsstaat und zu einem sachlichen Dialog: "Aber wir erwarten denselben Respekt auch gegenüber der gesetzlich anerkannten islamischen Glaubensgemeinschaft."

Gleichzeitig bekannten sich die Kultusgemeinden "klar" zum gemeinsamen Kampf gegen Extremismus und Radikalisierung: "Unsere Kultusgemeinden mit über 300 Moscheen österreichweit arbeiten mit staatlichen Stellen zusammen und leisten seit Jahren einen aktiven Beitrag zu Prävention, Imame-Fortbildung und gesellschaftlichem Zusammenhalt."

Bauer schwächte indes ihre Aussagen vom Vortag ab. Im Ö1-Interview meinte sie, ein Verbot der IGGÖ stehe mit keinem Wort im Raum. Aber die IGGÖ bestehe aus Vertretern unterschiedlicher Organisationen und diese könnten durchaus radikal sein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Geld für Kindergärten bleibt liegen
Politik
Länder verzichten auf viele Millionen für Kindergärten
Sozialministerin Korinna Schumann von der SPÖ
Politik
Schumann für Sozialhilfereform optimistisch
Der erste Gang in die Schule
Technik
Erneut etwas weniger Taferlklassler, Schülerzahlen stagnieren
Das Schuljahr geht mit einigen Neuerungen los
Technik
Schuljahr mit neuer Deutschförderung, Kopftuchverbot, Chancenbonus
Bauer will gegen radikalen Islam vorgehen
Politik
Bauer will Verbot der Muslimbruderschaft
Wöginger bleibt zentrale Figur in der ÖVP
Politik
Wöginger als ÖAAB-Chef wieder gewählt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER