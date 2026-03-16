Warum der Irankrieg ohne Europa unmöglich wäre

Tausende Kilometer trennen Europa und den Krieg, den die USA und Israel derzeit am Persischen Golf führen. Logistisch jedoch wird er nicht nur von Washington, sondern unter anderem vom deutschen Rheinland-Pfalz aus koordiniert.

Vom größten US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten aus werden Drohnen gesteuert, Aufklärungsdaten analysiert und modernste Flugzeuge zur elektronischen Kriegsführung wie die EA-37B Compass Call koordiniert. Ohne das militärische Drehkreuz der Ramstein Air Base wäre die US-Maschinerie im Krieg mit Iran blind und bewegungsunfähig.

Wofür US-Präsident Donald Trump Bundeskanzler Friedrich Merz vergangene Woche im Weißen Haus als „großartigen Partner“ lobte, gibt es jedoch auch Kritik. Die Frage, ob sich Deutschland durch die Bereitstellung der Ramstein-Infrastruktur zum Mittäter macht, hat das deutsche Bundesverfassungsgericht vergangenes Jahr noch mit einem Nein beantwortet. Damals ging es um eine Klage jemenitischer Staatsbürger, deren Angehörige getötet wurden – durch Drohnenangriffe der USA, die über Ramstein liefen.