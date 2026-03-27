Energiearmut: Alarmierende Zahlen für Haushalte in Österreich

Kaum hat sich die erste spürbare Teuerungswelle seit Jahrzehnten zurückgezogen, bahnt sich infolge der Eskalation im Nahen Osten die nächste an. Spritpreise sind bereits nach wenigen Wochen um rund ein Drittel gestiegen, zumindest Diesel kostete erstmals seit 2022 wieder mehr als zwei Euro pro Liter.

Das droht sich durchzufressen. So könnten die Preise für Energie insgesamt neuerlich explodieren. Nachdem sie das vor drei Jahren getan hatten, kam es zu messbaren sozialen Verwerfungen. Genauer: Energiearmut hat stark zugenommen. Waren 2021 knapp acht Prozent aller österreichischen Haushalte davon betroffen, so handelte es sich zuletzt, im Jahr 2024, um 12,5 Prozent bzw. 517.000. Das hat Statistik Austria erhoben.

Von Energiearmut ist unter anderem die Rede, wenn die Wohnung aus finanziellen Gründen nicht mehr angemessen warm gehalten werden kann; oder wenn es unmöglich ist, Strom- und Gasrechnungen fristgerecht zu begleichen; oder wenn etwa grundsätzlich eine Armutsgefährdung vorliegt und sich etwa in den eigenen vier Wänden Feuchtigkeit ausbreitet.