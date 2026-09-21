ABO

Iran droht USA mit Angriffen und Einsatz neuer Waffen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Iranische Revolutionsgarden drohen erneut den USA
©SEPAH NEWS, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Iran droht den USA im Fall eines neuen Angriffs mit dem Einsatz neuartiger Waffen und Schlägen gegen bisher verschonte Gebiete. "Wenn es zu einer neuen Aggression kommt, werden wir mit Sicherheit die Waffen und die Geografie des Krieges ändern", sagt der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Mohebbi, laut der Nachrichtenagentur Fars am Montag. Die Führung in Teheran sei auf einen längeren Konflikt vorbereitet, erklärt er weiter.

von

News auf Google bevorzugen

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, die iranische Wirtschaft zu zerstören oder die Führung des Landes zu eliminieren, sollte Teheran kein Abkommen mit den USA schließen. Darüber berichtete der US-Sender CNBC. Zugleich erklärte sich Trump bereit, den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York zu treffen.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsam den Krieg gegen den Iran begonnen, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Der Konflikt dauert nun schon fast sieben Monate an.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Russischer Präsident Wladimir Putin
Politik
Russland: Kremlpartei baut Zweidrittelmehrheit aus
Wohnhäuser und Universitätsgebäude in Saporischschja brannten
Politik
Russischer Angriff zerstört Einkaufszentrum in Ukraine
Friedrich Merz: Rede bereits nach ersten Prognosen am Sonntagabend
Politik
Debakel bei Landtagswahlen - CDU scheiterte an Einzugshürde
Ukrainische Drohnen attackierten Öl-Raffinerie nahe Moskau
Politik
Ukraine attackiert Moskau am letzten Wahltag in Russland
Giorgia Meloni will Zahl ausländischer Schüler pro Klasse begrenzen
Politik
Meloni kündigt Verbot von Burka und Niqab an
Qalibaf: Der Iran will nicht locker lassen
Politik
Iran stellt weiter Bedingungen für Öffnung von Hormuz-Straße
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER