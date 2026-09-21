Iran droht USA mit Angriffen und Einsatz neuer Waffen

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, die iranische Wirtschaft zu zerstören oder die Führung des Landes zu eliminieren, sollte Teheran kein Abkommen mit den USA schließen. Darüber berichtete der US-Sender CNBC. Zugleich erklärte sich Trump bereit, den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian im Rahmen der 81. UNO-Generalversammlung in New York zu treffen.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsam den Krieg gegen den Iran begonnen, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Der Konflikt dauert nun schon fast sieben Monate an.