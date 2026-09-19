Lostag für Merz - Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wählen

Merz hat für Sonntagabend vorsorglich das CDU-Präsidium in die Berliner Parteizentrale geladen, was als Versuch gesehen wird, die Reihen zu schließen. In Mecklenburg-Vorpommern könnten die Christdemokraten aus dem Landtag fliegen, während sie sich in Berlin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Linken lieferten. In Mecklenburg-Vorpommern zeichnete sich ebenfalls ein knappes Rennen ab. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig versucht mit dem Slogan "Eine Frau gegen Blau", die AfD noch auf der Zielgeraden abzufangen.

In Berlin können rund 2,5 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme für die Wahl zum Abgeordnetenhaus abgeben, im Nordosten rund 1,3 Millionen Menschen. Anfang September hatte die AfD in Sachsen-Anhalt einen Erdrutschsieg eingefahren und verpasste nur knapp die absolute Mehrheit, während die bisher regierende CDU massiv abstürzte.