Fast jede fünfte Person mit einer Rot-Weiß-Rot-Karte kommt aus China. Zweitstärkste Herkunftsnation ist Bosnien-Herzegowina. Dahinter folgen Inder, Serben und Türken. Insgesamt verfügen Bürger aus über 100 Nationen über eine Rot-Weiß-Rot-Karte.

Die Karte soll ein kriteriengeleitetes Instrument sein, das qualifizierte Zuwanderung für Drittstaatsangehörige (also Personen von außerhalb der EU, des EWR, der Schweiz etc.) ermöglicht. Sie bietet die Möglichkeit einer befristeten verlängerbaren Niederlassung kombiniert mit einer Erlaubnis für eine konkrete Arbeitgeberin bzw. einen konkreten Arbeitgeber zu arbeiten.

Die Karte wird für bis zu zwei Jahre ausgestellt, danach kann man unter Umständen auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus wechseln, die unter anderem den Vorteil bietet, dass man zum ganzen Arbeitsmarkt zugelassen wird, also nicht auf einen bestimmten Dienstgeber angewiesen ist. Diese Plus-Karte steht auch Angehörigen von Rot-Weiß-Rot-Kartenbesitzern zu.

Um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu erhalten, muss man eine gewisse Punktezahl in einem Kriterienkatalog (etwa Ausbildung, Sprachkenntnisse) erfüllen. Wie hoch die Erfordernis ist, hängt von der Kategorie ab. So sind es bei Mangelberufen weniger als bei besonders Hochqualifizierten.

Angesichts des Fachkräftemangels war die Rot-Weiß-Rot-Karte eigentlich ein Hoffnungsträger, doch wurde sie u.a. aus bürokratischen Gründen lange nicht so stark angenommen wie mancherorts erhofft. Noch 2020 waren nur 4.500 Personen im Besitz einer Karte. Diverse Vereinfachungen führten ab 2022 zu einem stetigen Anstieg der erst heuer gestoppt wurde.

In Anspruch genommen wird sie deutlich öfter von Männern. Von den gut 11.000 Besitzern sind über 7.000 männlich. Knapp 9.000 der Inhaber sind nicht älter als 40.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat zu Jahresmitte das Ziel ausgegeben, mehr Unternehmer über die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich zu holen. Aktuell gibt es gerade einmal 43 selbstständige Schlüsselkräfte plus 20 Start-ups, die das Instrument nutzen. Zum Vergleich: Fast 7.900 Karten wurden an Fachkräfte in Mangelberufen ausgegeben.