ABO

Houthi nehmen wichtige Hafenstadt Mokka im Jemen ein

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Straße von Bab al-Mandab ist strategisch wichtig
©Afp, KHALED ZIAD, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Houthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten zufolge die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemens eingenommen. Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert damit einen wichtigen Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres. Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Houthi gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, und verbündete Milizen.

von

News auf Google bevorzugen

Die mit der Regierung verbündeten Kräfte hätten ihre Waffen und Ausrüstung aus Mokka in ein Gebiet südlich der Stadt verlegt, sagten Militärkreise. Dies sei Teil einer Neuordnung der Truppenstationierung in dem Gebiet nahe der Meerenge Bab al-Mandab.

Houthi-nahe Medien und Nutzer sozialer Netzwerke verbreiteten Videos, die Patrouillen der Miliz innerhalb von Mokka zeigen sollen. Die Aufnahmen konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Die Nationalen Widerstandskräfte, die Mokka bisher kontrollierten, zogen sich zurück. Er habe die Kämpfer angewiesen, sich an einen sicheren Ort südlich der Stadt zurückzuziehen, teilte Kommandant Tarik Salih mit, der Neffe des getöteten Ex-Präsidenten Ali Abdullah Salih. Die Houthi seien an mehreren Fronten nach Mokka vorgedrungen und die Truppen an der Westküste dabei einen "schweren Preis" gezahlt.

Mokka liegt unmittelbar nördlich der Meerenge Bab al-Mandab. Sie ist neben der Straße von Hormuz eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten. Von Mokka aus können die Huthi Handels- und andere Schiffe im Roten Meer noch gezielter angreifen oder stören als zuvor. Die Houthi hatten dort in vergangenen Jahren mehrfach Schiffe angegriffen und teils versenkt oder diese gekapert.

Seit Ausbruch des Iran-Kriegs wird der Bab al-Mandab als alternative Handelsroute genutzt, um Ausfälle durch die Straße von Hormuz etwas zu kompensieren. Nach einigen Jahren ohne größere Kämpfe ist der Konflikt im Zuge des Iran-Kriegs nun erneut aufgeflammt.

Die Huthi hatten Saudi-Arabien am Mittwoch vorgeworfen, mit Kampfjets in verschiedenen Provinzen mehr als 50 Luftangriffe geflogen zu haben. Das Königreich war 2015 militärisch in den Krieg eingetreten und suchte in vergangenen Jahren einen Ausweg. Die Bedrohung aus dem benachbarten Jemen, von wo aus die Huthi Ölanlagen und zivile Ziele in Saudi-Arabien angriffen, hält aber an.

Der Vorsitzende des Hohen Politischen Rats der Houthi, Mahdi al-Mashat, teilte mit, die Lage in Mokka habe sich nach den Kämpfen stabilisiert. Den "irregeführten" Kämpfern, die ihre Waffen niederlegten und "zur Vernunft" zurückkehrten, wurde eine Amnestie angeboten.

Die Houthi werden vom Iran unterstützt und handeln auch im Interesse Teherans. Sie verfolgen aber vor allem eigene Absichten und wollen ihre Macht im Jemen erhalten und ausbauen.

A photo taken from the Yemeni coast southwest of the city of Taiz, shows boats floating at Bab al-Mandab Strait, in the Red Sea, on July 24, 2026. A Houthi spokesman said on July 24, that the rebels were not blocking traffic through the strategic Bab al-Mandeb Strait, after they declared a maritime embargo this week on their foe Saudi Arabia. (Photo by Khaled ZIAD / AFP) /

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Güter in den oder aus dem Iran sollen weiter befördert werden
Politik
Teheran setzt Frachtgebühr für ausländische Schiffe aus
Verdächtiger am Dienstag festgenommen
Politik
Deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt zu Strom-Sabotage
Mehr Bootsflüchtlinge gab es im westlichen Mittelmeer
Politik
Zahl der irregulären EU-Grenzübertritte sinkt deutlich
Trump peitschte seine Partei in Dallas auf den Wahl-Endspurt ein
Politik
Trump verspricht allen US-Wählern 5.000 Dollar bei Wahlsieg
Politik
Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum
EU will gegen neue Bedrohungen forschen
Technik
EU-Spitzenforschung soll EU fit gegen hybride Bedrohungen machen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER