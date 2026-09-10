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Teheran setzt Frachtgebühr für ausländische Schiffe aus

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Güter in den oder aus dem Iran sollen weiter befördert werden
©Afp, APA, ATTA KENARE
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Der Iran hat einem Medienbericht zufolge eine Frachtgebühr von zehn Prozent für ausländische Schiffe vorübergehend ausgesetzt, die Öl, Gas und flüssige Erdölprodukte transportieren. Es handelt sich dabei um Lieferungen in den oder aus dem Iran, wie die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars meldet. Dem Bericht nach soll die Aussetzung die Transportkosten senken und ausländische Reedereien ermutigen, weiterhin Güter in den oder aus dem Iran zu befördern.

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Die USA blockieren im Zuge ihres Kriegs gegen die Islamische Republik seit geraumer Zeit die iranischen Ölexporte auf dem Seeweg.

Vessels transit the Hormuz Strait off the coast of Iran's southern port city of Bandar Abbas on September 7, 2026. Iran's top negotiator threatened on September 6 of a more forceful response to any further US attacks after Tehran targeted American warships in their latest round of clashes. The exchanges of fire, which began with US raids last week, come amid a deadlock in the six-month war between the two foes. (Photo by ATTA KENARE / AFP) /

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