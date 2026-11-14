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Grünes Spitzenduo in Wien stellt sich der Wiederwahl

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Politik
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Die Wiener Grünen stimmen über die Doppelspitze ab
©APA, GEORG HOCHMUTH
In Wien halten am Samstag gleich zwei Rathausparteien ihre Treffen ab. Die Wiener Grünen werden dabei im Rahmen einer Landesversammlung über die Bestätigung ihrer aktuellen Parteispitze entscheiden. Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus stellt sich der Wiederwahl. Zugleich halten die NEOS eine Landesmitgliederversammlung ab. Personelles steht dort nicht am Programm.

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Die grünen Parteichefs Pühringer und Kraus amtieren seit 2021. Sie werden bei der Landesversammlung, die unter dem Motto "Ein Team. Ein Versprechen. Wien Morgen" steht, wieder gemeinsam antreten. Eine Rede von Bundessprecherin Leonore Gewessler steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Das Treffen geht ab 9.30 Uhr in der Expedithalle in der Absberggasse über die Bühne.

Auch bei den NEOS, die in Wien mit der SPÖ regieren, werden die Parteispitzen von Bund und Land anwesend sein. Geplant sind unter anderem Auftritte der NEOS-Bundesvorsitzenden Beate Meinl-Reisinger und des Wiener Landessprechers, Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Vorstandswahlen gibt es bei der Parteiveranstaltung im SO-Hotel am Donaukanal dieses Mal keine.

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