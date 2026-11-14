Grünes Spitzenduo in Wien stellt sich der Wiederwahl

Die grünen Parteichefs Pühringer und Kraus amtieren seit 2021. Sie werden bei der Landesversammlung, die unter dem Motto "Ein Team. Ein Versprechen. Wien Morgen" steht, wieder gemeinsam antreten. Eine Rede von Bundessprecherin Leonore Gewessler steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Das Treffen geht ab 9.30 Uhr in der Expedithalle in der Absberggasse über die Bühne.

Auch bei den NEOS, die in Wien mit der SPÖ regieren, werden die Parteispitzen von Bund und Land anwesend sein. Geplant sind unter anderem Auftritte der NEOS-Bundesvorsitzenden Beate Meinl-Reisinger und des Wiener Landessprechers, Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Vorstandswahlen gibt es bei der Parteiveranstaltung im SO-Hotel am Donaukanal dieses Mal keine.