Leitartikel: Der Generationenvertrag existiert nur noch in Sonntagsreden

Es gab einmal eine Zeit, da war man mit 50 nicht mehr relevant. Zumindest nicht für Werbekampagnen, Konsumstatistiken oder TV-Sender. Die sogenannte „werberelevante Zielgruppe“ endete bei 49 – alles darüber galt als unbeeinflussbar, konsum­unfreudig und wirtschaftlich uninteressant. Diese Sicht hat sich geändert. Zumindest in der Werbung. Heute sind die „Best Ager“ zwischen 50 und 69 gefragt. Die Werbewelt hat den Imagewandel der Älteren längst vollzogen. Am Arbeitsmarkt ist diese Erkenntnis noch nicht angekommen.

Spätestens wenn eine Fünf die Lebenszahl anführt, wird es für nicht wenige eng. Sie werden systematisch aussortiert. Weil es geht. Weil es die Rahmenbedingungen (bisher) zugelassen haben. Weil das Senioritätsprinzip ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders teuer macht. Laut Agenda Austria gibt es in der EU nur drei Länder, in denen Ältere noch höhere Lohnkosten verursachen. „Alt“. Mit Mitte, Ende 50. Und teuer. Beides muss man sich leisten können.