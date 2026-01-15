Die neue Abenteuerlust der Trump-USA

Für die heutigen USA scheint das Völkerrecht nun keine große Rolle mehr zu spielen. Das zeigen neben Aussagen wie den zitierten vor allem ihr Kontext. Am 3. Jänner 2026 nahmen die USA in einer spektakulären Militäraktion den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro gefangen, um ihn vor ein Gericht in New York zu bringen. Die Vorwürfe gegen Maduro lauten offiziell „Drogenterrorismus“, Drogenhandel und Geldwäsche.

Inoffiziell dürfte es den USA vor allem um eines gehen: Öl. Maduro war der Staatschef des Landes mit den größten Ölreserven weltweit. In der knapp einstündigen Pressekonferenz, die Trump, Außenminister Marco Rubio, „Kriegsminister“ Pete Hegseth und Air-Force-General Dan Caine nach der Militäroperation gaben, fiel kaum ein Wort so oft wie „Öl“ – ganze 26 Mal. Dieses Öl sollen US-Konzerne nun fördern,. Zum Wohle des venezolanischen und des amerikanischen Volkes, behauptet Trump.

Ob es dazu tatsächlich kommt, ist nicht nur wegen der Wankelmütigkeit Donald Trumps zu hinterfragen. Die Ölproduktion Venezuelas ging in den letzten Jahren immer weiter zurück, die Infrastruktur ist marode. Milliardeninvestitionen sind nötig, um sie wieder aufzubauen. Und das in einem Land mit ungewisser Zukunft. Die Begeisterung der US-Ölkonzerne hält sich spürbar in Grenzen.