Markus Kornprobst: „Eine Militäroperation in Grönland wäre für die USA extrem einfach“

US-Präsident Donald Trump hat im Anschluss auf die Entführung von Nicolás Maduro auch mit weiteren Interventionen gedroht, etwa in Kolumbien. Bedeutet das jetzt eine neue Ära des US-Interventionismus?

Man kann natürlich jetzt nichts mit Gewissheit vorhersagen. Aber man kann sich Trump und sein Verhalten anschauen. Und was man auch machen kann, man kann sich die nationale Sicherheitsstrategie anschauen. Dort werden die Weltregionen nach Wichtigkeit gereiht. Zuerst die westliche Hemisphäre, dann Asien, dann Europa und zuletzt Afrika. Die westlichen Hemisphäre setzt Trump gleich mit den Amerikas. Damit ist schon relativ klar, er möchte zur Monroe-Doktrin zurück. Also wenn wir jetzt dem Glauben schenken, was er da schreibt, dann könnte Venezuela in drei Jahren, wenn Trumps Amtszeit endet, keine Ausnahme gewesen sein.

Ob er noch einmal genauso drastisch interveniert, wie er es jetzt gemacht hat, ist eine andere Frage. Einflussnahme kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen, nicht nur durch die Entführung eines Staatsoberhauptes. Ich glaube, dass sich die Trump-USA weiterhin in innere Angelegenheiten anderer Staaten einmischen wird, in Lateinamerika und anderswo. In der US-Sicherheitsdoktrin steht ja auch, dass europäische Staaten eine gewisse Verfasstheit haben, sich auf ihre traditionellen Werte besinnen müssten und so weiter. Das zielt im Grunde darauf ab, europäischen Parteien zu helfen, die der MAGA-Bewegung nahestehen und diejenigen zu konterkarieren, die ihr nicht nahestehen.