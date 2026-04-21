Gastkommentar: Gebrochene Seele, kaputtes System

Wenn du dir den Fuß brichst und ins Krankenhaus fährst, wird dich niemand abweisen mit den Worten: „Leider ist der Gips schon aufgebraucht.“ Zum Glück gibt es in Österreich keine begrenzte Behandlung für Beinbrüche. Die psychotherapeutische Versorgung aber ist in Kontingenten organisiert, nicht nach dem Bedarf. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Patienten, die maximal auf Kosten der Krankenkasse versorgt werden. Wenn es aus ist, ist es aus. Es gibt zu wenig leistbare Therapieplätze. Die Versorgungslücke liegt bei der Leistbarkeit, aber auch bei den langen Wartezeiten und der Mangelversorgung in ländlichen Regionen.

Die Welt-Unsicherheiten drücken ganz schön auf die Seele. Pandemie, Krieg, Teuerung. Die meisten jungen Leute können dem gut begegnen, haben Ressourcen und Kraft, das zu bewältigen. Andere aber sind verletzlicher, sind chronisch Druck und Enge ausgesetzt, haben weniger Reserven. Schon vor einigen Jahren wurde erhoben, dass etwa 25 Prozent aller Jugendlichen in Österreich an einer diagnostisch zuordenbaren psychischen Störung leiden. Das Gros machten Angststörungen, depressive Verstimmungen und ADHS aus.