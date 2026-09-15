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Trump kündigt sofortige Schließung des Kennedy Centers an

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Trump spricht von dringend nötigen Renovierungsarbeiten
©Afp, APA, ALEX WROBLEWSKI
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Washingtons größte öffentliche Kultureinrichtung - das Kennedy Center - wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und dringend nötige Renovierungsarbeiten. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Das Haus wurde nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

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Das von Trump eingesetzte Gremium war zuvor vor Gericht damit gescheitert, Trump in den Namen der Einrichtung mit aufzunehmen und diesen auch an der Fassade zu ändern. Ein Richter durchkreuzte die Pläne Ende Mai und untersagte außerdem eine mutmaßlich wegen Renovierungsarbeiten geplante zweijährige Schließung.

Der Richter begründete den Schritt damit, dass der Kongress dem Kennedy Center einst seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur das US-Parlament diesen ändern. Dagegen legte das Kennedy Center Berufung ein, über die in der Hauptsache bisher nicht entschieden worden ist.

Das mit Trump-Vertrauten gespickte Gremium kündigte daraufhin an, eine andere Würdigung an der Fassade anzubringen: "von Donald J. Trump renoviert und restauriert". Doch auch dem schob der Richter am Dienstag einen Riegel vor. Kurz darauf stimmte das Gremium für die Schließung.

In dem Bau des Kennedy Centers am Fluss Potomac im Herzen Washingtons werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Im Dezember 2025 war das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt worden, nachdem Trump kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner 2025 die Einrichtung unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen "anti-amerikanische Propaganda" in der Kulturwelt angekündigt hatte.

Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Die Umbenennung führte zu großem Protest. Künstler sagten Auftritte ab.

Workers stand on scaffolding near signage for the Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts in Washington, DC, on June 12, 2026. A US federal judge on Friday rejected a bid by the board of the Kennedy Center and the Justice Department to halt the removal of President Donald Trump's name from the performing arts venue. District Judge Christopher Cooper, in a ruling last month, ordered Trump's name taken off the iconic building in the nation's capital by Friday, June 12, 2026. (Photo by Alex WROBLEWSKI / AFP)

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