Europa – der unterschätzte Kontinent

Sind Europa als Kontinent und die EU zu wenig selbstbewusst oder sind wir uns unserer Möglichkeiten noch zu wenig bewusst?

Beides. Wir sind zu wenig selbstbewusst, weil wir uns aus der historischen Vergangenheit – mit Ausnahme von Frankreich und Großbritannien – immer als Objekt der Geschichte betrachten. Nach schweren Wirtschaftskrisen und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich gegenüber den wirklichen Supermächten unterlegen gefühlt. Bis heute sind wir uns auch unserer Möglichkeiten und Stärken nicht bewusst, die aber für ein selbstständiges Handeln und Auftreten auf der Weltbühne gefordert wären.

Sie schreiben, Europa könnte in der derzeitigen Gemengelage sogar die Führungsrolle in der Welt übernehmen. Was kann Europa, was die USA, Russland und China nicht können?

Unsere strukturellen Grundlagen der Demokratie sind ein entscheidender Vorteil gegenüber Russland und China, möglicherweise in weiterer Folge auch gegenüber den USA. Wir treffen manche Entscheidungen vielleicht langsamer, aber sie sind zutreffender, weil sie auf einer besseren, ausgewogeneren Informationsbasis beruhen – selbstkritisch und wissenschaftlich begründet – und nicht wie in einem autokratischen System von einer oder wenigen Personen kommen und sich in weiterer Folge als fehlerhaft erweisen. Das beste Beispiel dafür ist der 24. Februar 2022.

Als Russland die Ukraine angegriffen hat.

Putin und Co. haben hier eine strategische Fehlentscheidung getroffen, auf Basis offensichtlich nicht zutreffender Informationen. Die Annahme war ja, dass Kiew in ein paar Tagen fallen und die dortige Regierung durch ein Marionettenregime ersetzt wird. Die ukrainische Bevölkerung werde keine Widerstandskraft haben, die Streitkräfte rasch in alle Winde zerstreut sein. Die Ukraine wird als reife Frucht Russland in die Hände fallen. Das komplette Gegenteil war der Fall.

Zudem wurde die NATO, die nicht an Russland heranrücken sollte, durch den Beitritt Finnlands und Schwedens gestärkt. Russland ist in einer Dimension, die wir noch gar nicht wirklich erfasst haben, wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig geschwächt. Also: eine Fehlentscheidung par excellence, wie sie aber auch in China passieren könnte. Und wenn die USA ihren derzeitigen Weg weitergehen, gilt das auch für sie. In einem demokratischen System würde das nicht passieren, weil es hier iterative Entscheidungsprozesse gibt.

Also die derzeitigen starken Blöcke stehen auf tönernen Füßen?

Sie sind sehr imposant auf den ersten Blick. China und USA sind Weltmächte. Aber jedenfalls auch bei China sind die Entscheidungsprozesse und der strategische Erfahrungshorizont so, dass fraglich ist, ob das Land in der Lage wäre, einen komplexen Krieg zu führen. Stichwort: Taiwan. Das hängt ja nicht von der schieren Gerüstetheit ab, sondern auch von der Führungsfähigkeit. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ein System von Befehl und Gehorsam besser funktioniert als das System europäischer Armeen, das Handlungsspielraum und Flexibilität zulässt.

Die Entscheidungsfindungsprozesse der 27 EU-Länder werden oft als Schwäche kritisiert. Sie machen Europa langsam und schwerfällig, heißt es. Sie sehen das als Vorteil?

Das ist im Kern absolut ein Vorteil. Aber das heißt nicht, dass wir mit der derzeitigen Systematik zufrieden sein können, denn die Kritik stimmt bis zu einem gewissen Maß. Es gibt Schwächen, die behebbar sind. Wir brauchen strategische Flexibilität auf Basis dieser gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung. Und es wäre vorstellbar, dass es eine Art Troika mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien gibt, die nach außen geschlossen die außen- und sicherheitspolitische Position Europas als Kontinent vertritt. Gerade in diesem Bereich kam es ja auch zuletzt zu einer Wiederannäherung Großbritanniens an die EU.