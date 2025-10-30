Leitartikel: Was die Debatte um Friedrich Merz und das „Stadtbild“ wirklich zeigt

Die Stadtbild-Debatte mag klein wirken im großen Politiktheater. Eine Randnotiz. Aber sie steht exemplarisch für das große Thema dahinter: Wer gehört dazu – und wer nicht? Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Worte entgleisen, Zuschreibungen schnell gefällt werden und echte Sorgen untergehen, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Denn ja – Merz hat einen Punkt: Das Stadtbild hat sich verändert. Durch Migration. Und durch zunehmend prekäre Lebensumstände. Weil es an Sicherheit fehlt. An Sauberkeit. An Respekt für das, was wir gemeinsam nutzen: Straßen, Plätze, Parks. Ob tatsächlich oder nur gefühlt, spielt dabei keine Rolle. Das Unbehagen ist real. Und längst politisch wirksam.

Merz präzisierte später: Die reguläre Migration in den Arbeitsmarkt sei gewollt. Problematisch seien jene, „die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten, sich nicht an die Regeln halten“. Wer mit offenen Augen durch deutsche Bahnhöfe, Parks, Einkaufsstraßen geht, versteht, was er meint. Dazu Weihnachtsmärkte, die mit Pollern geschützt werden. Regierungsgebäude mit Gittern. Waffenverbotszonen. Es ist ein anderes Stadtbild. Zur Wahrheit gehört auch: Die gesellschaftliche Akzeptanz für Diversität ist gesunken. Vor allem mit Blick auf ethnische und religiöse Vielfalt. Denn Zugewanderte sind natürlich nicht nur weltoffene Kosmopoliten. Sondern auch Menschen, die patriarchal geprägt sind. Die ihre Religion sichtbar leben. Die mit Normen unserer Gesellschaft fremdeln – oder sie ablehnen. Man kann das benennen, ohne zu hetzen. Aber man muss es benennen.