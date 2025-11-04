Krisen, Kriege, Klimawandel: Die Welt im Ausnahmezustand

In Österreich arbeitet die FPÖ ganz offensichtlich mit Ängsten. Die anderen auch?

Jein. Die anderen haben den Nachteil, dass sie immer nur reagieren: auf Ängste, Migration, Inflation, statt proaktiv Politik zu machen. Es fehlt ihnen – und das ist die Stärke von Trump – eine positive Grunderzählung. Das war zum Beispiel beim EU-Beitritt perfekt gelungen, obwohl der Beitritt Österreichs keine ausgemachte Sache war. Trotzdem hat es funktioniert, weil die Regierung Vranitzky, Busek, Mock imstande war, eine positive Zukunftserzählung zu präsentieren.

Derzeit gibt es keine solche Erzählung. Es gibt das Budgetdefizit. Aber keine Art Wiederaufbauerzählung. Die ökonomische Situation zwischen 1945 und 1953 in Österreich war um ein Vielfaches schlechter als heute. Das Budgetdefizit von heute ist nichts im Vergleich: Die Republik war 1945 bankrott. Trotzdem ist es gelungen, aus dem Nichts eine positive Aufbaustimmung zu schaffen. Natürlich war das viel Symbolpolitik und anfangs wenig Substanz.

Das fehlt heute völlig. Ein bisschen weniger Aufregung wäre heute angebracht. Auch eine Budgetsanierung könnte man anders kommunizieren. Stattdessen sind wir in dieser Spar-, Einschränkungs- und Angstsprache gefangen. Und natürlich blasen die Oppositionsparteien, vor allem die FPÖ, in genau dieses Horn.

Aber ist Angst nicht generell zur Ware geworden? Versicherungen arbeiten ja auch mit unseren Ängsten, dass wir uns möglichst absichern in allen Eventualitäten.

Wir sind – und da haben Sie ein gutes Beispiel – in einer Zeit, in der wir uns eigentlich gegen alles absichern wollen. Gleichzeitig sind wir aber mit einer unglaublichen Turbo-Globalisierung konfrontiert, bei der wir noch gar nicht wissen, wo das mit KI und anderen Entwicklungen enden wird. Wir wollen das in den Griff bekommen, können es aber nicht.

Dadurch entsteht oft noch mehr Angst, als vielleicht berechtigt wäre. Angst potenziert sich auch durch das Sicherheitsdenken, das wir aus vielen Jahrzehnten von Wachstum, Einkommenszuwächsen etc. gewohnt sind. Unser altes Sicherheitsdenken funktioniert nicht mehr. Aber wir haben noch keine neue Alternative, weil es keine positive Zukunftserzählung gibt.

Sie schreiben, dass autoritäre Botschaften in Zeiten der Überforderung besonders verfänglich sind. Was macht Demokratien so anfällig?

Ich zitiere mehrfach in dem Buch einen leider schon verstorbenen bedeutenden deutschen Soziologen und Politiker: Ralf Dahrendorf. Er hat schon in den 1990er-Jahren klargemacht: Wenn es uns nicht gelingt, dieses soziale Sicherheitsnetz, das in ganz Europa den Wiederaufbau nach 1945 geprägt hat, aufrechtzuerhalten, dann wenden sich die Menschen autoritären Regimen zu. Rückblickend muss man sagen: Er hat völlig recht. Wir sehen das in den USA, in Russland, bei Orbán oder beim PiS-Regime in Polen. Das läuft immer über ein soziales Angebot: „Wir fangen euch auf in dieser unsicheren Zeit.“ Die Menschen nehmen dieses Angebot dann an und fragen nicht viel.

Ich komme aus der ehemaligen DDR, ich war 17, als die Mauer gefallen ist. Angst war im Herbst 1989 sehr präsent. Und trotzdem haben wir diese Angst genutzt, um am Ende Weltgeschichte zu schreiben.

Diese friedliche Transformation – mit Ausnahme von Rumänien und einigen baltischen Staaten – hat praktisch niemand vorhergesehen. Wenn einmal so eine gesellschaftliche Kippbewegung erreicht wird, wie Sie sie beschrieben haben, dann gibt es kein Halten mehr. Niemand hätte vorausgesagt, dass es so kurz nach dem Ende des Kalten Kriegs zur deutschen Einheit kommen würde – obwohl England dagegen war, obwohl Frankreich dagegen war.

Das war unvorstellbar, gerade vor dem Hintergrund des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Insofern würde ich sagen: Es besteht Hoffnung. Heute ist es ähnlich. Wir sind so sehr in unserer Angstsituation gefangen, dass wir keinen Weg hinaus sehen. Ich gestehe: Ich habe auch keinen. Ich kann nur einen Befund machen: ein bisschen Angst herausnehmen, mehr nachdenken, keine irrationalen Entscheidungen treffen. Und vor allem, was die Europäische Union betrifft: endlich erkennen, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind.

Das heißt?

Für Europa bedeutet das: Der Nahe Osten und Afrika sind Europa. Wir müssen uns aktiv mit diesem Raum auseinandersetzen. Wir müssen uns aktiv mit dem Globalen Süden beschäftigen, was wir derzeit nicht tun. Es gäbe Alternativen. Aber wir sind in diesem Angst-Irrgarten so gefangen, dass wir den Weg nicht finden – obwohl die Brotkrümel eigentlich längst am Boden liegen.

Orbán, Trump, Putin, Xi – unterschiedliche Systeme, aber alle arbeiten mit Angst. Gibt es ein „gemeinsames Drehbuch“ der Angstpolitik?

Ein indirektes Drehbuch. Beispiel China. Es ist eine unausgesprochene Angst, mit der eigenen Zukunft fertig zu werden. China kennt seine Statistiken sehr genau. Sie wissen, was auf sie zukommt: durch die Ein-Kind-Politik, durch die Immobilienblase, von der man nur hoffen kann, dass sie nicht explodiert, weil das auch weltweit Konsequenzen hätte.

Angst wird zur Klick-Währung, haben Sie vorhin gesagt. Wie gelingt es Medien, aus diesem Mechanismus der Angstbespielung auszusteigen?

Natürlich ist der Journalismus als vierte Gewalt dazu verpflichtet, die Regierenden kritisch zu prüfen, zu hinterfragen, zu kontrollieren, Missbrauch aufzudecken. Was mir aber fehlt, sind die positiven Geschichten. In der Nachkriegspresse nach 1945 war in Österreich beides möglich – spannende Aufbau­geschichten und Korruptionsbekämpfung.

Es braucht auch ein bisschen mehr Contenance. Ein Beispiel, bei dem ich selbst nicht weiß, wie es ausgeht: die Drohnen in Dänemark. Natürlich kann es sein, dass der russische Geheimdienst dahintersteckt. Es kann aber genauso gut sein, dass es irgendwelche Verrückten waren. Trotzdem heißt es sofort: NATO-Sondersitzung, Russland greift den NATO-Partner Dänemark an, mitten in Europa. Wir schwanken von einem Extrem ins andere. Beispiel: Künstliche Intelligenz (KI). Ich selbst habe ein KI-operiertes Stahlknie – und das ist ein Traum. Der Roboter hat anhand von Röntgenbildern ein 3D-Modell erstellt und das bestehende Knie nachgebildet. Er hat dem Operateur quasi die Hand geführt. Das Ergebnis ist eine präzise Passform.

Sie beschreiben, wie Kunst und Literatur im ersten „nervösen Zeitalter“ – Stichwort Kafka – Angst verarbeitet und gespiegelt haben. Wer sind die kulturellen Seismografen von heute?

Gute Frage. Die Frage ist, ob das überhaupt die Aufgabe der Literatur ist. Ich glaube, es ist primär Aufgabe der Politik, aber auch der Gesellschaft, in dieser hypernervösen zweiten Turbo-Globalisierung positive, grundlegende Botschaften auszusenden – und sie dann auch einzuhalten. Also weg mit dieser ganzen Marketing- und Politikstrategie. Oder – wie bei Kurz – totale Kontrolle. Das ist nicht gut. Menschen wollen Politiker mit Ecken und Kanten. Sie wollen Botschaften und Ergebnisse. Momentan funktioniert das nicht – und zwar nicht nur in Österreich, sondern genauso in Deutschland. Die neue Regierung in Deutschland hat das größte Investitionsprojekt ihrer Geschichte geschnürt und ist nicht in der Lage, es rüberzubringen.