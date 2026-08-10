Gaza-Rat: Keine Alternative zu Trump-Plan für Nahost-Frieden

Mladenow äußerte sich gegenüber dem israelischen TV-Sender N12. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte am Sonntag gesagt, Israel lehne den von den USA betriebenen Fahrplan ab. "Die israelische Armee wird keinerlei Abzug vollziehen, bis die Hamas entwaffnet ist", sagte Netanyahu während einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Außerdem bekräftigte der Regierungschef seine Ablehnung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Der ranghohe Hamas-Vertreter Bassem Naim sagte dagegen, die von Israel bekämpfte, militante Palästinenserorganisation Hamas bleibe dem Gaza-Fahrplan verpflichtet.

Im Zuge des von US-Präsident Trump vermittelten Friedensplans war zu Jahresbeginn der international besetzte Friedensrat (Board of Peace) ins Leben gerufen worden, das gemäß seiner Charta den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Nachkriegsordnung in dem großflächig zerstörten Küstengebiet überwachen soll.

Gemäß dem Fahrplan des Friedensrats sollen Israel und die Hamas die Kämpfe einstellen. Eine palästinensische Übergangsverwaltung soll statt der Hamas mit Unterstützung einer internationalen Stabilisierungstruppe die Kontrolle über Verwaltung und Sicherheit übernehmen.

Mladenow betonte in dem Gespräch mit N12, Ziel des Plans sei es, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellen werde und sich das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nie wiederholen könne. Erst nach einer verifizierten Übergabe der Waffen durch die bewaffneten Fraktionen im Gazastreifen, darunter auch die Hamas, werde von Israel ein Truppenabzug erwartet. Gegenwärtig fordere man Israel lediglich dazu auf, nicht über die sogenannte Gelbe Linie hinaus weiter in den Gazastreifen vorzudringen. Israelische Soldaten dürften außerdem nur im Falle einer echten Bedrohung schießen.

Erst nach einer schrittweisen und international verifizierten Übergabe aller Waffen durch die Hamas nach Sektoren des Gazastreifens werde von Israel ein Abzug aus dem Palästinensergebiet erwartet, "Schritt für Schritt, in Phasen, letztendlich bis zum Gaza-Grenzzaun", sagte Mladenow.

"Wenn die Verpflichtungen nicht erfüllt werden, wird der Prozess gestoppt", sagte er. Eine Zerstörung aller Hamas-Tunnel werde im gegenwärtigen Tempo mehr als ein Jahrzehnt dauern, schätzte Mladenow. "Deshalb braucht Israel den Friedensrat, weil es gemeinsam mit dem Friedensrat viel schneller ausgeführt werden kann." Man wolle dafür externe Experten mit spezieller Ausrüstung heranziehen. Der Gaza-Fahrplan basiere nicht auf Vertrauen, sondern allein auf Verifizierung und schrittweiser Umsetzung, betonte Mladenow.

Der israelische Sender Kan berichtete unter Berufung auf einen Repräsentanten des US-geführten Koordinationszentrums (Civil Military Coordination Centre - CMCC) in Südisrael, Bauarbeiten für die erste Basis der internationalen Stabilisierungstruppe in Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten sollten ungeachtet der Äußerungen Netanyahus in zweieinhalb Wochen beginnen.