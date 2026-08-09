ABO

Spanien wies erste Reisende aus Italien zurück

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Migrantenansturm auf Ceuta sorgt für Ärger zwischen Madrid und Rom
©APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach der Wiedereinführung von Grenzkontrollen für Reisende aus Italien hat Spanien zehn Personen die Einreise verweigert. Dies teilte das spanische Innenministerium am späten Samstagabend mit. Demnach wurden am ersten Tag der Maßnahme insgesamt 199 Personen auf zwölf Flügen aus Italien an den Flughäfen von Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante und Valencia kontrolliert. Die EU bemüht sich indes um Beruhigung im Migrationsstreit zwischen Madrid und Rom.

von

Spanien hatte am Freitag angekündigt, die Kontrollen für Flüge und Schiffe aus Italien bis zum 7. September beizubehalten. Der italienische Außenminister Antonio Tajani übte scharfe Kritik an den spanischen Kontrollen und sprach in der Tageszeitung "La Stampa" (Sonntagsausgabe) von einer "inakzeptablen Vergeltungsmaßnahme". Zugleich betonte er: "Wir hoffen, die Aussetzung bald aufheben zu können, sobald keine Gefahr mehr besteht." Tajani verwies auf spanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach es am 15. August einen neuerlichen Migrantenansturm auf Ceuta geben könnte.

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner versuchte indes zu kalmieren. Er teilte am Sonntagvormittag mit, dass er mit den Innenministern beider Staaten gesprochen habe. "Beide haben bestätigt, dass die Binnengrenzkontrollen nur vorübergehend sind", so Brunner auf X. "Ich habe den Fortschritt betont, den wir im Kampf gegen die illegale Migration gemacht haben und dass das Vertrauen zwischen den Mitgliedsstaaten unsere wertvollste Währung ist", betonte der frühere Finanzminister.

Die spanische Regierung begründete die Einführung der Grenzkontrollen mit dem zunehmenden Migrationsdruck auf der zentralen Mittelmeerroute sowie möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit. Innenminister Fernando Grande-Marlaska informierte die zuständigen EU-Institutionen über die Entscheidung. Die Maßnahme sollte bis zum 7. September in Kraft bleiben und betraf Flughäfen und Häfen mit direkten Verbindungen nach Italien.

Auslöser der Entwicklung ist der Ansturm von 72.000 Migranten auf die spanische Exklave Ceuta Ende Juli. Obwohl es keine Landgrenze mit Spanien hat und Ceuta nicht dem Schengen-Raum angehört, setzte Italien am 1. August als einziger EU-Staat das Schengen-Abkommen mit Spanien aus. Innenminister Matteo Piantedosi sagte, dass die Maßnahme nach dem 15. August neu bewertet werde. Spanien reagierte empört und setzte Italien eine Frist bis zum heutigen Sonntag, die Kontrollen aufzuheben. Mit Samstag Mitternacht führte es seinerseits Grenzkontrollen für Einreisende aus Italien ein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wann die Straße von Hormuz wieder passierbar wird, bleibt offen
Politik
Rasche Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ungewiss
Szene nach einem Angriff in Odessa
Politik
Tote und Verletzte in der Ukraine bei russischen Angriffen
Sicherheitstechnische Aufrüstung in Leipzig
Politik
US-Medien: Leipziger Sprengstoffdrohne womöglich russisch
++ ARCHIVBILD ++ Drohnenabwehr gestaltet sich schwierig
Politik
Ukrainische Drohne mit Sprengstoff in Bulgarien explodiert
Russische Angriffe forderten in Kiew erneut Menschenleben
Politik
Vier Tote bei neuen russischen Attacken auf Kiew
Roter Teppich für Selenskyj in Belgrad
Politik
Selenskyj bei Vucic: Serbien und Ukraine wollen kooperieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER