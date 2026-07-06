„Sie werden sie alle finden“: Gerechtigkeit für die Opfer des Assad-Regimes

Eine weitere Kernaufgabe der NGO: Die Aufarbeitung der syrischen Staatsfolter auf die mediale Agenda zu setzen. In Wien hat das augenscheinlich gut funktioniert. Im Verhandlungssaal sitzen neben zahlreichen heimischen Medienvertretern auch Journalistinnen der Süddeutschen Zeitung und der New York Times. „Das Verfahren wird im Namen der Weltgesellschaft geführt, weil die vorgeworfenen Verbrechen so schwer wiegen. Dementsprechend sollten die Erkenntnisse an die Weltgesellschaft und insbesondere an die betroffene syrische Community zurückgespielt werden“, sagt Bardelle.

Den zahlreichen Zeugen, die an den 15 Prozesstagen aussagen, ist es wichtig, dass ihre Geschichte gehört wird. Sie alle nehmen zwar Platz im klimatisierten Gerichtssaal in der Josefstadt, aber ein Teil von ihnen, so scheint es, hat die Kellerzellen Assads nie verlassen. Tiefer als die körperlichen Narben sitzen die seelischen: Manche von ihnen leiden auch heute noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Es gibt Sachen, die man nicht vergisst“, sagen sie immer wieder. „Mir wurde gedroht, meine Mutter und Schwester werden geholt und vor mir vergewaltigt“, erzählt Muhammud Alhamoud dem Schöffensenat.

Auch er wurde verhaftet, weil er an Demonstrationen teilgenommen hatte. Nach seiner Haft in Raqqa wurde er in die syrische Hauptstadt Damaskus verlegt, wo ihm die Fingernägel herausgerissen wurden. Der 42-Jährige hatte danach Zuflucht in Europa gefunden, heute arbeitet er als Informatiker in den Niederlanden. Das letzte Mal habe er den Brigadegeneral vor knapp 15 Jahren während einer der brutalen Einvernahmen in dessen Büro gesehen. „Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich ihm eines Tages vor Gericht gegenüberstehen würde, hätte ich das nie geglaubt“, sagt er vor dem Gerichtssaal. Was ihn zu einem müden Lächeln bringt: „Wir haben die Rollen getauscht.“