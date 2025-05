„Würden Sie für das Budget auch die heiligen Kühe der ÖVP schlachten?“

Das Wifo hat eine ganze Liste an klimakontraproduktiven Subventionen – etwa das Dienstwagen- und das Dieselprivileg – erstellt. Wann werden diese angegriffen? Wollen es sich ÖVP und SPÖ mit den Auto­fahrern nicht verscherzen?

Im ländlichen Raum sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Und es gibt ja in vielerlei Bereichen Unterstützung. Zum Beispiel das Klimaticket, das auch stark von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Aber wenn Sie mich fragen, ob man die Förderungen genauer durchforsten soll, bekommen Sie von mir ein ganz klares Ja. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Jahren alle Förderungen auf den Prüfstand stellen, ob sie richtig eingesetzt sind. Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht schon in den ersten Monaten alles auf die Rüttelstrecke gebracht haben.

Das heißt: Wenn Ihre Expertinnen und Experten sagen, Förderungen gehören ökologisiert, dann würden Sie auch die heiligen Kühe der ÖVP und der Flächenbundesländer auf den Schlachthof schicken?

Sie können sich jedenfalls darauf verlassen, und das spricht generell für die Arbeit hier im Finanzministerium, dass wir uns sehr sachlich und faktenorientiert dem Thema nähern. Wir hören sehr genau, was Wirtschaftsforscherinnen und -forscher vorschlagen, und bewerten dann am Ende gemeinsam – und das ist mit drei Parteien nicht einfach –, in welche Richtung es gehen soll.

In der ÖVP hat man die Wirtschaftsforscher kritisiert, sie hätten sich bei den Prognosen verschätzt. In dieser Frage hört man also doch auf sie?

Wir brauchen ihre Grundlagen zu Budgeterstellung. Insgesamt ist die Politik gut beraten, auf Grundlage von Daten und Fakten Entscheidungen zu treffen. Faktum ist, dass sich die Wirtschaftsprognosen seit Herbst 2023, als das Budget erstellt wurde, immer weiter verschlechtert haben. Darauf beruht ein wesentlicher Teil des Defizits, das wir jetzt haben. Wir haben 2023 zudem mit ausgeglichenen Budgets von Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen kalkuliert. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Auch der Konsum ist nicht so angesprungen, wie man gedacht hat. Wären diese Einnahmen gekommen, hätten wir uns leichter getan. Dafür gab es auf der Ausgabenseite sehr großzügige Umweltförderungen.

Großzügige Förderungen gibt es auch in anderen Bereichen.

Ja, das stimmt. Das war nur ein Beispiel.

Die Einnahmen des Bundes sind durch hohe KV-Lohnabschlüsse und die daraus folgenden Steuereinnahmen und SV-Beiträge gestiegen. Ins Rutschen gekommen ist das Budget aber durch Pensionserhöhungen und Beamtenabschlüsse über der Infla­tionsrate. Thema Pensionen: Reicht die bisher angekündigte Reform?

Die Regierung hat erkannt, dass man bei den Pensionen etwas machen muss. Die Dynamik der Kostenentwicklung war in den letzten Jahren beträchtlich und macht einen wirklich großen Anteil am Staatsbudget aus. Es ist wichtig, dass wir Schritte setzen. Das gesetzliche Frauenpensionsalter steigt sukzessive an. Wir haben zusätzliche Maßnahmen vorgestellt, etwa bei der Korridorpension, und um das Arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Hauptziel ist, das faktische Pensionsantrittsalter nach oben zu bringen. Jeder Monat, den wir später in Pension gehen, bringt dem Budget 200 Millionen Euro. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, führen wir einen Nachhaltigkeitsmechanismus ein. Dass man dann weitere Schritte setzen muss, ist klar.