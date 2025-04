Markus Marterbauer: „Es geht so nicht weiter“

Der Sparkurs wird jeden treffen. Können Sie schon sagen, wie?

Ja, es wird alle treffen. Man kann kein Sparpaket von mehr als sechs Milliarden Euro heuer und mehr als acht Milliarden im nächsten Jahr schnüren, das niemand merkt. Alle werden spüren, dass der Klimabonus nicht mehr ausbezahlt wird. Es sind auch Gruppen betroffen, wo es uns (die SPÖ, Anm.), das sage ich ganz offen, nicht so gefällt: etwa die Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrages für Pensionistinnen und Pensionisten. Aber auch dort vertraue ich darauf, dass die ältere Bevölkerung weiß, dass sie sehr hohe Gesundheitskosten in Anspruch nimmt. Das ist auch gut so und soll so bleiben. Aber es kostet eben auch sehr viel, daher muss man anpassen. Ich hoffe da auf Verständnis.

Es gibt Bereiche im Staat, die schlechter funktionieren: Bildung, Gesundheit. Da viel Geld zu investieren, wird aber nicht möglich sein. Die versprochenen Verbesserungen werden wohl auf sich warten lassen?

Viele Bereiche des Sozialstaates – von Bildung bis Gesundheit – funktionieren im internationalen Vergleich hervorragend, aber für die österreichischen Gewohnheiten nicht mehr, etwa weil man lange auf einen Arzttermin wartet. Daher ist es der Regierung wichtig, Offensivmaßnahmen zu setzen, wo es dringend ist. Der Bildungsminister hat etwa 750 zusätzliche Posten für pädagogisches Personal im Bereich Deutschförderung angekündigt. Ich halte den Bildungsbereich für besonders wichtig. Davon, dass das Bildungssystem gut funktioniert, hängt es ab, dass Kinder ein gutes Leben haben. Dass sie gut ausgebildet sind, ist auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung. Dort müssen wir investieren, und zwar sehr gezielt. So wollen wir das in allen Bereichen machen: schauen, dass die Leistungen besser werden, aber die Mittel ganz sparsam und effizient eingesetzt.

Das Bildungsministerium muss 15 Prozent seiner Kosten sparen. Wie geht sich das mit mehr Personal aus?

Auch das Bildungsministerium muss sparen: bei Verwaltungskosten, Studien etc. Wir sind hier schon sehr weit in den Budgetverhandlungen, gleichzeitig bekommt es aber Mittel für die offensive Deutschförderung.

Um das gesamtstaatliche Defizit zu senken, brauchen Sie Länder und Gemeinden. Da war schon der Reflex zu hören: „Bei uns nicht.“

Das ist möglicherweise der öffentliche Reflex. In den Gesprächen mit Ländern und Gemeinden ist die Stimmung aber sehr konstruktiv. Ich haben den Eindruck, dass die Bereitschaft beizutragen und das Bewusstsein, dass die Budgetkonsolidierung nur gesamtstaatlich ­gelingen kann, sehr ausgeprägt sind. Eine Reihe von Ländern schnürt bereits heuer Sparpakete. Der Defizitabbau mit Ländern und Gemeinden ist ein mittelfristiges Projekt, das in den nächsten Jahren gelingen muss. Aber ich bin ­eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es schaffen.

Wie können Länder und Gemeinden beitragen? Es steht wieder einmal die Föderalismusreform im Raum.

Wir haben zwei Elemente im Sanierungsprogramm: Kurzfristig müssen wir heuer das Budgetdefizit verringern. Da geht es darum, geplante Projekte zu verschieben oder vielleicht abzusagen, manche Förderungen zu redimensionieren, also einfach Geld einzusparen. Das Zweite ist aber, dass wir Strukturre­formen brauchen, die Geld für andere Projekte freimachen. Das hat Gemeindebundpräsident Johannes Pressl gut dargestellt: Er sieht großes Sparpotenzial, indem man Verwaltungsaufgaben, Bauhöfe etc. mit den Nachbargemeinden gemeinsam macht. Wir haben so viele kleine Gemeinden: Warum sollte da nicht die Verwaltung mit anderen gemacht werden? Wenn wir das in den nächsten drei, vier Jahren umsetzen, ­gewinnen wir viel an Spielraum. Denn die Gemeinden sollen ja das tun, wofür sie gebraucht werden: den Kindergartenplatz am Nachmittag zur Verfügung stellen oder das Freibad.

In der Steiermark gab es Gemeindezusammenlegungen und die zuständigen Politiker wurden bei der nächsten Wahl abgestraft, weil es eben auch um Emotionen geht und nicht nur um Zahlen.

Das ist ein guter Punkt. Es geht nicht nur um ein technisches Problem, sondern auch um politische Umsetzung. Man muss die Bevölkerung einbinden und sagen, manche Dinge sind nicht mehr leistbar, weil wir uns andere Dinge leisten müssen. Wir müssen das Gesundheitssystem effizienter machen, weil wir den Pflegebereich dringend ausbauen müssen. Da die Bevölkerung mitzunehmen, ist sehr wichtig. Ein ­Positivbeispiel ist die Spitalsreform in Niederösterreich, die auf breiter Basis aller Parteien umgesetzt wird.