Wo Blau-Schwarz (noch) nicht sparen will

Ein Reizthema in der Klimapolitik sind auch Begünstigungen für die Luftfahrt: Hier hat sich ein Relikt aus den frühen Zeit der Passierflüge erhalten: die Mineralölsteuerbefreiung auf Kerosin. Sie schlägt sich mittlerweile mit einem Einnahmenminus im Staatshaushalt von 408 Millionen Euro pro Jahr nieder. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Flüge – also so gut wie alles, was in Österreich abhebt: Diese wird mit 245 bis 321 Millionen Euro beziffert. Im Gegensatz zu den zuvor genannten klimaschädlichen Subventionen für Pkw und Lkw können jene im Bereich der Luftfahrt allerdings nur im europäischen Gleichklang geändert werden. Würde Österreich im Alleingang Steuern einheben, würden internationale Fluglinien die österreichischen Flughäfen zu meiden versuchen. Flughafen und Flug­gesellschaften verteidigen diese Privi­legien daher mit Vehemenz.