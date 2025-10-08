Leitartikel: PR statt Politik – Wie sich Österreich schönredet

Es ist nur ein Foto. Auf Instagram, wo die Welt mehrheitlich noch in Ordnung ist. Auf diesem Foto winken Menschen fröhlich in die Kamera – auf einem roten Teppich im Stiegenhaus des Bundeskanzleramts. 15 junge Menschen, dazu ein junger Chef. „We proudly present“, schreibt dieser. Es ist sein Team. Und es ist ein durchaus üppig ausgestattetes Team. Allein sieben Personen sind für Koordination zuständig. Zwei für Pressearbeit. Ein Team, von dem viele Chefs nur träumen können – und das einige wohl auch mit Neid betrachten. Oder mit Verwunderung. Es ist das Team des Staatssekretärs für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus: Alexander Pröll.

Das Foto wirft Fragen auf: Wie sehen dann wohl die Teams der Minister aus? Wie viele Personen braucht es, um Politik zu organisieren, zu kommunizieren, zu koordinieren? Aufwand und Nutzen? Und: Wie wenig Gespür kann man in Zeiten wie diesen eigentlich haben?

Denn wer neu nach Österreich kommt und sich durch die Social-Media-Profile der Politikerinnen und Politiker klickt, muss glauben, er sei im Paradies gelandet. Fröhliche Gesichter überall. Es wird gewunken, gejoggt (in Nordmazedonien), geschritten (durch New York), geworben (für Sonderbriefmarken). Der Kanzler sitzt im Büro und wünscht ein erfolgreiches Schuljahr – vor allem jenen, die Matura machen. Als ob es nur diesen Abschluss gäbe. Der Staatssekretär für Digitalisierung „gaberlt“ mit Dominic Thiem am Fußballplatz – also: Wer kann öfter den Ball hochhalten, in acht Minuten? So lange dauert es, die ID Austria zu aktivieren. Für diese will er werben. Es gibt ihn also noch, den Spaß bei der Arbeit. Gut möglich, dass viele andere ihn gerade schmerzlich vermissen.