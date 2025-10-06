ÖVP und SPÖ: Ohne Perspektive für Land und Leute

Die beiden agieren nicht aus einer Position der Stärke heraus. Es ist daher gefährlich für sie, derlei auf sich zukommen zu lassen: Je weiter die FPÖ in Umfragen davonzieht und je näher die nächsten größeren Wahlen – beginnend mit der oberösterreichischen Landtagswahl 2028 – rücken, desto mehr kommt Panik auf in ihren Reihen, die ihnen zum Verhängnis werden kann.

So vieles wirkt absehbar: Budgetäre Schwierigkeiten zum Beispiel gibt es laut Nationalbank, WIFO, IHS und Fiskalrat nicht nur kurzfristig. Ebenso wie das Ausbleiben eines ordentlichen Wirtschaftswachstums nicht nur vorübergehend sein dürfte. Stocker und Babler werden dem jedoch nicht gerecht.

Es ist typisch für ihre Parteien: Sie gehen davon aus, dass es irgendwann schon wieder aufwärts gehen wird und es dann Geld zu verteilen gibt. Dieser Zeitpunkt ist heute jedoch weiter entfernt denn je.