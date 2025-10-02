Christine Mayrhuber: „Eigentlich sind unsere Pensionen sicher, aber …“

Sind unsere Pensionen sicher? Sind sie es auch für die Generationen unserer Kinder und Enkel?

Das hängt jetzt und auch in Zukunft von der wirtschaftlichen Situation ab. Davon, wie viele Güter und Dienstleistungen produziert werden. Ein Alterssicherungssystem ist dann sicher, wenn so viel produziert wird, dass ein Teil des Ertrags an Generationen weitergegeben werden kann, die nicht mehr erwerbstätig sind. Umgelegt in Geld bedeutet das: Wir brauchen eine hohe Erwerbsbeteiligung und Erwerbseinkommen, eine hohe Lohn- und Gehaltssumme, damit die Pensionen auch in Zukunft finanziert sind.

Wie kann das funktionieren, wenn es aus demografischen Gründen immer weniger Beitragszahler gibt?

Dieses Thema haben wir schon seit Jahrzehnten: In den 1960er-Jahren kamen auf 1.000 erwerbstätige Personen etwa 200 Pensionisten. Heute sind es 550. Das Verhältnis hat sich also deutlich verschlechtert und trotzdem geht es den Erwerbstätigen und den Pensionisten heute viel besser. Der Grund dafür ist die Wirtschaftsentwicklung, durch die der Wohlstand insgesamt zugenommen hat. Insofern ist die Kopfrelation zwar wichtig, aber noch wichtiger ist die Wertschöpfung, die dahinter liegt.

Das heißt, solange die Wirtschaft wächst, funktioniert das Pensionssystem – unabhängig von der konkreten Zahl der Erwerbstätigen?

Es funktioniert, solange wir wachsende Produktivität haben. Man kann es gut am Beispiel der Landwirtschaft erklären: Auf einem Hektar Fläche wird heute viel mehr produziert als noch vor einem halben Jahrhundert. Es zählt also weniger die demografische Entwicklung, sondern das, was aus dem Hektar herausgeholt und verteilt wird.

Experten sagen, in Zukunft werden sehr viele bezahlte Jobs durch KI-Systeme ersetzt werden. Was heißt das für die Finanzierung des Pensionssystems? Es wächst zwar die Produktivität, aber es gibt weniger Beitragszahler.

Das ist eine zentrale Frage. Wo entsteht Produktivität in Zeiten der KI? Aber auch das ist kein neues Phänomen. Schon in den 1930er-Jahren hat der Ökonom John Maynard Keynes errechnet, dass wir – wenn die Produktivitätsfortschritte so weiterlaufen – zur Jahrtausendwende das Produktionsproblem gelöst haben und nur noch das Verteilungsproblem gelöst werden muss. Tatsächlich ist es so, dass Wertschöpfung heute auf drei Faktoren beruht: menschliche Arbeit, Kapitaleinsatz und KI-Technologie. Die Finanzierung unseres Sozialsystems beruht aber allein auf dem Faktor Arbeit. Sie beruht nicht auf dem Faktor Kapital. Es wäre vorstellbar, dass beispielsweise Kapitaleinkommen aus Aktien und Anleihen der Sozialversicherungspflicht unterworfen werden. Es müsste auch möglich sein, Wertschöpfung, die aus datenbasierten Systemen kommt, stärker zu besteuern oder zur Finanzierung der Sozialsysteme heranzuziehen. Da ist das Sozialversicherungssystem mit seiner Finanzierungsstruktur noch nicht in der Gegenwart angekommen.

Der Ethiker Peter G. Kirchschläger schlägt in seinem neuen Buch ein bedingtes Grundeinkommen vor, mit Finanzierung u. a. durch Besteuerung der Techkonzerne. Damit wäre das Pensionssystem quasi hinfällig. Wäre das wünschenswert? Geht so ein Systemumbau überhaupt?

Der prinzipielle Umstieg auf ein neues System hat immer das Problem, dass dann eine Generation doppelt bezahlt oder besonders stark verliert. Das ist aus gesellschaftspolitischer Sicht nicht wünschenswert und schwer machbar.