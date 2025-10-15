Andreas Rabl: „Die Wähler haben Verständnis für notwendige Reformen“

Bei Ihrem Amtsantritt 2015 lag die Verschuldung von Wels bei 70 Millionen Euro und die Rücklagen waren bei gerade einmal 15 Millionen Euro. Heute weist das Budget 120 Millionen Ersparnisse bei zwei Millionen Euro Schulden auf. Wie ist Ihnen die Sanierung des Stadtbudgets gelungen?

Als Erstes muss man beim Sparen Haltung zeigen, um der Bevölkerung, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu zeigen, dass man mit öffentlichem Geld so sorgfältig umgeht wie mit seinem eigenen. Wir haben etwa die Brötchen bei Pressekonferenzen gestrichen. Das bringt zwar nicht viel Geld, ist aber ein klar sichtbares Symbol, dass neue Zeiten angebrochen sind. Journalisten und Mitarbeiter haben gesehen, dass es uns ernst mit dem Sparen ist.

Dann haben wir begonnen, die gesamte Verwaltung nach Sparpotenzialen zu durchforsten und haben Hunderte kleine und größere Maßnahmen gesetzt, um Geld einzusparen. Ein Beispiel: Wir hatten in Wels eine Jugendherberge, die 250.000 Euro im Jahr gekostet hat. Die haben wir zugesperrt und den Jugendlichen, die in Wels übernachten wollten, Gutscheine für die örtliche Hotellerie gegeben. Das hat uns im Jahr rund 8.000 Euro gekostet, und wir haben gleichzeitig etwas für den Tourismus in Wels getan.

Haben Sie auch neue Abgaben eingeführt, um die Stadtkasse zu füllen?

Im Gegenteil, wir haben alle Bagatellsteuern in Wels abgeschafft, etwa die Luftsteuer für Geschäftsschilder oder die Vergnügungssteuer für Veranstaltungen. Es hat sich nämlich bei genauerem Hinsehen herausgestellt, dass die Verwaltung dieser Abgaben teurer ist als die daraus erzielten Einnahmen. Wir haben auch alle Verträge der Stadt neu verhandelt und, wo es notwendig war, neu ausgeschrieben. Das hat uns sehr viel Geld gespart.

Sie predigen auch immer den Weg der kleinen Schritte. Wie darf man sich das in der Welser Verwaltung vorstellen?

Wir lassen unsere Büros heute nur mehr zweimal wöchentlich reinigen, was völlig ausreichend ist, früher wurde täglich geputzt. Wir hatten früher auch ein Diskussionszentrum, welches die Stadt bei einem Verein angemietet hatte. Den Vertrag haben wir gekündigt und stellen heute einen Raum in einem unserer Verwaltungsgebäude zur Verfügung. Solche Kleinigkeiten summieren sich im Laufe der Jahre auf große Summen, die eingespart werden können, ohne dass man damit die Bevölkerung zusätzlich belastet.

Haben Sie auch Personal gekündigt?

Wir haben niemanden entlassen, sondern waren bei der Nachbesetzung vorsichtig und haben nur jede zweite Stelle nachbesetzt. Dadurch sind unsere Personalkosten trotz der Lohnerhöhungen nicht gestiegen. Wir haben auch nicht in den Bereichen Kinderbetreuung oder Pflege gespart, sondern direkt in der Verwaltung. Wir haben ein Benchmark-System eingeführt, in dem jede Abteilung der Stadtverwaltung bestimmte Ziele erreichen muss. Dabei haben wir Personalvertreter und Gewerkschaften miteinbezogen, denn das funktioniert nur, wenn sich alle Beteiligten der Problematik bewusst sind und an einem Strang ziehen. Da gab es am Anfang durchaus ein Murren unter den Bediensteten. Zehn Jahre später haben das alle akzeptiert und leben dieses System.