Wie die EU das russischen Vermögen für die Ukraine nutzen will

Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung haben ein kompliziertes Verfahren vorgeschlagen, um eine rechtliche Enteignung des russischen Vermögens zu vermeiden. Bisher legt Euroclear das Bargeld über Nacht bei der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Die Idee ist nun, dass Euroclear der EU-Kommission das Geld überweist und im Gegenzug sogenannte Nullkupon-Anleihen erhält, die von der Brüsseler Behörde ausgegeben werden. Der einzige Unterschied zur derzeitigen Situation für Euroclear bestünde darin, dass das russische Geld in AAA-Anleihen der Kommission und nicht in AAA-Einlagen der EZB angelegt wird.

Der Kupon der Anleihe kann null betragen, da Moskau nach der rechtlichen Vereinbarung mit der russischen Zentralbank zwar Eigentümer des Kapitals bleibt, aber keinen Anspruch auf die von den Vermögenswerten erwirtschafteten Zinsen hat. Die EU würde das Geld dann verwenden, um der Ukraine je nach Bedarf einen "Reparationskredit" in Tranchen zu gewähren. Der Kredit würde von der Ukraine erst dann zurückgezahlt, wenn sie in einem Friedensabkommen Kriegsreparationen von Russland erhält.

Weil unklar ist, ob diese Rückzahlung möglich sein wird, sollen die EU-Staaten die EU-Anleihen aus ihren nationalen Haushalten mit Garantien absichern. Sollten am Ende tatsächlich 210 Milliarden Euro genutzt werden, dann kämen auf Deutschland Garantien in Höhe von rund 50 Milliarden Euro zu. Merz hat die Spitzen der Regierungsfraktionen bereits darüber informiert. Nötig wäre wahrscheinlich ein Beschluss des Bundestages. Es gilt als unwahrscheinlich, dass alle 27 EU-Staaten Garantien übernehmen. Dann kämen auf die anderen EU-Länder größere Anteile zu.