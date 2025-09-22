Suwalki-Lücke: Die Achillesferse der NATO

Die Suwałki-Lücke liegt im Nordosten Polens, zwischen der russischen Exklave Kaliningrad im Westen und Belarus im Osten. Beide Gebiete sind hoch militarisiert und stehen fest unter Moskaus Kontrolle. Ein koordinierter Vorstoß russischer und belarussischer Truppen könnte die schmale Verbindung kappen, durch die NATO-Verstärkungen ins Baltikum gelangen müssten.

Für die Verteidigungsplanung bedeutet das: Wer die Suwałki-Lücke kontrolliert, bestimmt über die Anbindung des Baltikums. Schon im Kalten Krieg galt der sogenannte „Fulda Gap“ in Westdeutschland als neuralgischer Punkt – heute ist es die Suwałki-Lücke, die im Ernstfall über Krieg und Frieden an Europas Nordostgrenze entscheiden könnte.