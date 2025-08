Ukrainische Flüchtlinge bevorzugen Jobs statt Sozialhilfe

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat bis Ende Dezember 2024 rund fünf Mio. Menschen in verschiedene europäische Länder flüchten lassen. In Österreich leben laut Statistik Austria-Angaben aktuell rund 88.000 Ukrainer und Ukrainerinnen. In einer Studie im Fachblatt PNAS hat ein Forschungsteam nun untersucht, was diese Geflüchteten-Gruppe am ehesten zum erneuten Umsiedeln bewegen würde. Demnach sind Jobaussichten und Verdienstmöglichkeiten wichtiger als Sozialleistungen.

In einem erstaunlich rasch gesetzten Schritt wenige Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Frühjahr 2022 hat die EU erstmals in ihrer Geschichte einer Flüchtlingsgruppe mehr oder weniger das Recht erteilt, in einem EU-Land ihrer Wahl um temporären Schutz anzusuchen. Damit müssen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht die sonst üblichen Asylverfahren durchlaufen. Das wiederum macht sie zu einer Gruppe, die für die Migrationsforschung besonders interessant ist, wie das Team um den Erstautor der Untersuchung, Joop Adema, der seit heuer an der Universität Innsbruck arbeitet, in seiner Publikation schreibt.