Bericht über ukrainischen Cyberangriff: Gazproms IT-Infrastruktur massiv beschädigt

Besonders gravierend sei der Angriff auf sogenannte 1C-Servercluster, die unter anderem für die Dokumentenverwaltung und Analyse zuständig sind. Laut den Angaben wurden ganze Server samt Betriebssystemen außer Betrieb gesetzt – teils durch Eingriffe in das BIOS, was eine physische Reparatur erforderlich mache. Vor der Löschung sollen hunderte Terabyte an Daten heruntergeladen worden sein, darunter Zugangsdaten, digitale Signaturen und Informationen aus allen Hierarchieebenen des Unternehmens.

Russische Behörden und Gazprom selbst haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden.

Sollten sich die Informationen bestätigen, hätte der Angriff das Potenzial, den operativen Betrieb von Gazprom langfristig zu stören. Neben technischen und finanziellen Folgen wäre auch die Vertragstreue des Konzerns beeinträchtigt, was sich auf Lieferverpflichtungen und die Stabilität von Banken auswirken könnte, die mit Gazprom verbunden sind.