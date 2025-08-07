Ukraine: Kann Trump den Krieg durch Gipfel mit Putin beenden?

Wenn es nach Trump geht, soll die Begegnung „sehr bald“ stattfinden. US-Medien berichteten, dass der Präsident sich schon kommende Woche mit Putin treffen wolle. Kurz darauf solle es das Dreiertreffen mit Selenskyj geben.

US-Außenminister Marco Rubio wies aber auf die Schwierigkeiten hin. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns", sagte er dem US-Sender Fox News. Durch den Besuch von US-Unterhändler Steve Witkoff in Moskau habe man ein besseres Verständnis davon, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden. Dies müsse mit den Erwartungen der Ukraine und der europäischen Partner abgeglichen werden.

Ein Gipfelort wurde bisher nicht genannt. Die USA, Russland und die Ukraine haben zuletzt die Türkei und Saudi-Arabien als Treffpunkt genutzt. In viele Staaten kann Putin wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nicht einreisen.