Iran dementiert Verantwortung für Angriffe auf Kühlanlagen

Es habe am Dienstagvormittag mit dem Generalsekretär des Außenamts eine Unterredung gegeben, hieß es aus dem französischen Ministerium. Außenminister Jean-Noël Barrot stellte neben neuen EU-Sanktionen weitere Strafmaßnahmen in Aussicht, darunter auch solche, "über die wir nicht öffentlich reden werden". Ziel sei es, "alle davon abzuhalten, im Iran oder anderswo, die auf die Idee kommen könnten, dies nachzuahmen", sagte er dem Sender France Info. Die französische Regierung hatte am Montagabend eine Cybereinheit der iranischen Revolutionsgarden beschuldigt, für die Hackerangriffe im Oktober auf Kühlsysteme an 700 Standorten in Frankreich, darunter Supermärkte, verantwortlich zu sein.

Die Verantwortlichen müssten bestraft werden, sagte Barrot. Ob weitere Cyberangriffe in Frankreich, etwa auf das Kühlsystem des Blutspendedienstes sowie auf eine Regionalbank und die Steuerbehörde, auch dem Iran zuzuschreiben seien, könne er nicht sagen. "Die Ermittlungen laufen", betonte er. Es sei das erste Mal, dass Frankreich einen Cyberangriff mit dem Ziel der Sabotage in diesem Ausmaß erlebe.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Hacker in der Nacht auf den 12. Oktober die webgesteuerte Kontrolle über Kühlsysteme in Frankreich übernommen und diese auf sehr hohe Temperaturen eingestellt. Zugleich schalteten sie Alarmsysteme aus. In etwa 20 Fällen brachen Brände aus. Neben Frankreich waren auch zahlreiche weitere europäische Länder von derartigen Cyberangriffen betroffen, die dazu führten, dass große Mengen an Lebensmitteln weggeworfen werden mussten. Österreich war nicht darunter.

Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen betrügerischen Zugriffs auf ein Datenverarbeitungssystem, "um einer ausländischen Macht zu dienen, nämlich dem Iran". Im Visier der Justiz ist eine Cyber-Einheit namens Shahid Kaveh, die den Islamischen Revolutionsgarden angegliedert ist. Gegen deren Chefs wurden internationale Haftbefehle beantragt.