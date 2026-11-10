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Dänemark sagt Ukraine milliardenschwere Militärhilfen zu

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Dänische Ministerpräsidentin traf Präsidenten der Ukraine in Kopenhagen
©Pool, Afp, Nicolas TUCAT, APA
Dänemark hat der Ukraine neue Militärhilfen in Höhe von etwa 642 Millionen Euro zugesagt. Zudem stellt das Land rund 20 Millionen Euro für den ukrainischen Energiesektor bereit, wie Außenminister Lars Lökke Rasmussen am Dienstag anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kopenhagen ankündigte. Dort soll über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, deren Luftverteidigung und die Sicherheit der Infrastruktur beraten werden.

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An dem Treffen mit Selenskyj nehmen neben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Störe und ihr finnischer Kollege Petteri Orpo teil. "Der Kampf der Ukrainer für ein freies Land und ein freies Europa geht weiter", betonte Frederiksen am Dienstag. "Fast fünf Jahre nach der groß angelegten Invasion fallen weiterhin Bomben auf Zivilisten, auf Hilfszentren sowie auf Anlagen zur Wasser- und Wärmeversorgung. Deshalb müssen wir standhaft bleiben", mahnte die Ministerpräsidentin.

Die nordischen Länder gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Im Oktober hatte sich Selenskyj in Oslo bereits mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Störe und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb getroffen. Ende Oktober führten Störe und Stubb ein Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg, was bei Frederiksen auf deutliche Kritik stieß. Sie warf ihren Kollegen vor, die Initiative nicht mit den EU-Partnern abgesprochen zu haben.

In Abu Dhabi begannen unterdessen die Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern unter US-Vermittlung. Die Europäer sitzen dabei nicht mit am Verhandlungstisch. Vertreter mehrerer europäischer Länder, darunter Deutschland, kamen in Abu Dhabi am Dienstag aber zu separaten Gesprächen mit der ukrainischen Delegation und den US-Unterhändlern zusammen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg mit westlicher Hilfe. Bisherige Verhandlungen unter US-Vermittlung haben keinen Durchbruch gebracht. Einigen konnten sich die Kriegsparteien aber bereits mehrfach auf humanitäre Aktionen, etwa auf den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen gefallener Soldaten.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) shakes hands with Denmarks Prime Minister Mette Frederiksen (L) ahead of their bilateral meeting on the sidelines of an EU summit in Brussels on October 15, 2026. EU leaders head on October 15, 2026 for their biggest clash yet over the bloc's next long-term budget, as they race to lock in a deal before next year's French presidential election as Zelensky holds a string of bilateral talks with European leaders before joining an EU summit tomorrow. (Photo by NICOLAS TUCAT / POOL / AFP)

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