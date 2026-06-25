Ermittlungen in Linz wegen illegaler Pass-Vergabe

Ursprünglich war nur von einem Verdachtsfall die Rede, inzwischen habe das Land nach einer internen Revision drei weitere nachgemeldet, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Die Anklagebehörde erteilte der Polizei den Auftrag für Ermittlungen.

Aufgekommen war die Causa durch Beamte des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Sie wollten bei einem Tschetschenen einen Eintrag im Zentralen Fremdenregister ändern und hätten bemerkt, dass dem Mann inzwischen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen worden sei, so die Sprecherin weiter. Bei Nachforschungen stellten sich Ungereimtheiten heraus.

Jener Fall aus dem März 2026 dürfte nicht der einzige sein, bei dem die Ex-Mitarbeiterin ohne Vorliegen der Voraussetzungen den österreichischen Pass vergeben habe. Auch bei drei, laut Zeitungsbericht Syrern, die im Mai, Juni und Dezember des Vorjahres die Staatsbürgerschaft erhielten, schien nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Das Land meldete nun auch diese Auffälligkeiten.