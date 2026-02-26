Hält die US-Regierung Epstein-Akten mit Vorwürfen gegen Trump zurück?

Nach Angaben des Rundfunksenders NPR und der New York Times gibt es Hinweise, dass sich in den bisher nicht veröffentlichten Dokumenten zu dem Fall Memos der Bundespolizei FBI befinden. Darin sollen Befragungen einer Frau zusammengefasst sein, die 2019 nach der Verhaftung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein angegeben habe, als Minderjährige sowohl von Epstein als auch von Trump sexuell missbraucht worden zu sein.

Die Existenz der Memos wurde bekannt, weil das Justizministerium einen Index veröffentlichte, in dem die Unterlagen aufgelistet sind. Das Ministerium hatte Ende Jänner auf Druck des Kongresses mehr als drei Millionen Dokumentenseiten zum Epstein-Skandal veröffentlicht. Weitere drei Millionen Seiten wurden jedoch als unwichtig für den Fall eingestuft und sind daher nicht zugänglich.

Das US-Justizministerium reagierte am Mittwoch auch auf Medienberichte, wonach Akten im Zusammenhang mit der Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell in den veröffentlichten Dokumenten fehlen. Es prüfe die entsprechenden Akten, erklärte das Ministerium. Sollte sich herausstellen, dass ein Dokument falsch klassifiziert wurde, werde es veröffentlicht.