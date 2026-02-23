Am Tag von Nowaks Abreise von Little St. James, so die Darstellung in seinem Buch, versprach ihm Epstein, er würde ihm „ein eigenes Institut bauen“. So kam es auch: 2003 spendete Epstein 6,5 Millionen Dollar an Harvard für den Aufbau des „Program for Evolutionary Dynamics“ (PED) unter Nowaks Leitung. Ursprünglich sollten es sogar über 30 Millionen Dollar werden. Das Forschungsprogramm sollte sich grundlegenden Fragen der Evolutionstheorie mit mathematischen Ansätzen annähern. In einem Interview mit dem „New York Magazine“ sagte Nowak im Jahr 2003, „Jeffrey“ hätte sein Leben verändert: „Durch seine Unterstützung fühle ich mich, als könnte ich alles tun, was ich will.“

Ab 2005 wird bekannt, dass gegen Epstein in Florida wegen möglicher Sexualverbrechen ermittelt wird. Die Harvard-Universität verbietet deshalb 2006 die Annahme weiterer Geldspenden Epsteins. Martin Nowaks PED war der größte Empfänger solcher Spenden. Aus dem Bericht einer Untersuchungskommission geht hervor, dass Nowak sich danach immer wieder vergeblich dafür eingesetzt habe, dass Epstein wieder an sein Institut spenden dürfe. 2011 schreibt Epstein dann an Nowak, er habe eine Lösung für das „Geldproblem“.

Wenig später spendet der Milliardär Leon Black, der Epstein jahrelang zweistellige Millionenbeträge überwies, zwei Millionen Dollar. 2014 und 2015 spenden Black und seine Stiftung zusätzlich insgesamt fünf Millionen Dollar für die Personal- und Mietkosten des PED. Die veröffentlichten E-Mails legen nahe, dass die Kommunikation zu den Spenden weiterhin über Epstein bzw. seine Angestellten gelaufen sein dürfte.