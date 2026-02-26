Epstein-Verbindungen: Österreicher Martin Nowak erneut von Harvard suspendiert

Martin Nowak (Mi.) mit Jeffrey Epstein (re.) und seinem Harvard-Kollegen Daniel Gilbert bei einer Veranstaltung in Nowaks Institut PED im Jahr 2004.
Die Universität Harvard hat den österreichischen Professor Martin A. Nowak suspendiert. Grund ist eine erneute Untersuchung seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein durch die Universität nach den Veröffentlichungen der US-Justiz Ende Jänner.
Die Universität Harvard suspendiert den österreichischen Biomathematiker Martin A. Nowak wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das gab die Dekanin der Fakultät für Geistes- und Naturwissenschaften, Hoepi Hoekstra, gestern bekannt. Der gebürtige Niederösterreicher Nowak ist ein renommierter Biologe und Mathematiker und gehört zu den meistzitierten österreichischen WIssenschaftlern.
Wie News bereits berichtete, enthielten die Veröffentlichungen unter anderem eine Mail, in der sich Nowak bei dem verurteilten Sexualstraftäter, Pädophilen und Betreiber eines Missbrauchsringes nach "interessanten Frauen" erkundigte. Zusätzlich finden sich in den Veröffentlichungen unter anderem Belege für Besuche Nowaks auf Epsteins berüchtigter Privatinsel Little St. James, seiner Ranch in New Mexico und in Wohnungen in New York und Hinweise auf eine mögliche Anwesenheit während der sexuellen Belästigung einer Minderjährigen.
"Im Zuge der Überprüfung von Dokumenten durch die Universität, die vom US-Justizministerium in Bezug auf Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden, sind neue Informationen über Professor Nowak ans Licht gekommen", schreibt Hoekstra in einer Harvard-internen Rundmail, über die der "Harvard Crimson" zuerst berichtete. Harvard würde nun eine formelle Untersuchung durchführen, um zu klären, ob Nowak gegen die Verhaltensregeln der Universität oder „Standards professionellen Verhaltens“ verstoßen hat. Nowak wird für die Dauer der Untersuchungen bei vollen Bezügen freigestellt.
Nowak gab gegenüber News zuletzt an, er habe von Epsteins Verbrechen erst 2019 erfahren und verabscheue diese zutiefst.
Bereits zweite Suspendierung wegen Epstein-Verbindungen
Harvard hatte Nowak bereits 2020 für drei Jahre teilweise suspendiert, nachdem eine externe Anwaltskanzlei ihm Verstöße gegen Verhaltensregeln im Zusammenhang mit seinem Verhältnis zu Epstein vorgeworfen hatte. Nowak durfte bis 2023 keine Abschlussarbeiten mehr betreuen, und das von ihm gegründete und von Epstein maßgeblich finanzierte "Program for Evolutionary Dynamics" wurde in ein anderes Institut eingegliedert.
News hat Martin Nowak um eine Stellungnahme gebeten.
