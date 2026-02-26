Epstein-Verbindungen: Österreicher Martin Nowak erneut von Harvard suspendiert

Die Universität Harvard suspendiert den österreichischen Biomathematiker Martin A. Nowak wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das gab die Dekanin der Fakultät für Geistes- und Naturwissenschaften, Hoepi Hoekstra, gestern bekannt. Der gebürtige Niederösterreicher Nowak ist ein renommierter Biologe und Mathematiker und gehört zu den meistzitierten österreichischen WIssenschaftlern.

Wie News bereits berichtete, enthielten die Veröffentlichungen unter anderem eine Mail, in der sich Nowak bei dem verurteilten Sexualstraftäter, Pädophilen und Betreiber eines Missbrauchsringes nach "interessanten Frauen" erkundigte. Zusätzlich finden sich in den Veröffentlichungen unter anderem Belege für Besuche Nowaks auf Epsteins berüchtigter Privatinsel Little St. James, seiner Ranch in New Mexico und in Wohnungen in New York und Hinweise auf eine mögliche Anwesenheit während der sexuellen Belästigung einer Minderjährigen.

"Im Zuge der Überprüfung von Dokumenten durch die Universität, die vom US-Justizministerium in Bezug auf Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden, sind neue Informationen über Professor Nowak ans Licht gekommen", schreibt Hoekstra in einer Harvard-internen Rundmail, über die der "Harvard Crimson" zuerst berichtete. Harvard würde nun eine formelle Untersuchung durchführen, um zu klären, ob Nowak gegen die Verhaltensregeln der Universität oder „Standards professionellen Verhaltens“ verstoßen hat. Nowak wird für die Dauer der Untersuchungen bei vollen Bezügen freigestellt.

Nowak gab gegenüber News zuletzt an, er habe von Epsteins Verbrechen erst 2019 erfahren und verabscheue diese zutiefst.