Andrews Epstein-Verwicklungen: Das ist bisher bekannt

Das Epstein-Opfer Virginia Giuffre reichte im August 2021 in den USA Klage gegen Andrew ein. Giuffre warf dem damaligen Prinzen darin vor, sie dreimal sexuell missbraucht zu haben, darunter zweimal, als sie erst 17 und damit minderjährig war. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt, nachdem sich Andrew zu einer Geldzahlung bereit erklärte. Medienberichten zufolge lag diese bei mehr als zwölf Millionen Dollar (aktuell 10,21 Mio. Euro).

Giuffre starb im April vergangenen Jahres im Alter von 41 Jahren in Australien durch Suizid. Im Oktober erschienen ihre Memoiren unter dem Titel "Nobody's Girl" posthum. Darin schildert Giuffre, sie sei dreimal zum Sex mit Andrew gezwungen worden.

Das erste Mal war demnach im März 2001 im Haus von Epsteins inzwischen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilter Freundin Ghislaine Maxwell in London, das zweite Mal einen Monat später in Epsteins Haus in New York. Das letzte derartige Treffen fand dem Buch zufolge auf Epsteins Privatinsel in der Karibik bei einer "Orgie" mit Andrew, Epstein und etwa zehn weiteren Mädchen statt, "die alle jünger als 18 wirkten und nicht richtig Englisch konnten".