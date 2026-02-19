Früherer Prinz Andrew in Epstein-Affäre festgenommen

Der britische König Charles III. hat die Nachricht über die Festnahme seines jüngeren Bruders "mit größter Besorgnis" zur Kenntnis genommen. "Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit. "Was nun folgt, ist ein umfassendes, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird."

Die Polizei habe die "uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit", machte Charles klar und betonte: "Während dieses Verfahren andauert, wäre es nicht richtig, wenn ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußern würde." Die königliche Familie werde weiter ihre Pflichten erfüllen.

Andrew Mountbatten-Windsor, der wegen seiner Verwicklung in den Fall Epstein bereits den Prinzen-Titel abgeben musste, war durch die jüngste Veröffentlichung neuer Akten zu dem weltumspannenden Skandal noch stärker unter Druck geraten. Neben der Festnahme des 66-Jährigen, der am Donnerstag auch Geburtstag hat, gab die Polizei am Donnerstag auch die Durchsuchung von zwei Grundstücken in England bekannt.