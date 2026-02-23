ABO

Fall Epstein: Ein Überblick

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
9 min
Artikelbild

Jeffrey Epstein

©IMAGO / MediaPunch
Die neu veröffentlichten Epstein-Akten zeigen, wie eng Politiker, Tech-Milliardäre und Prominente mit dem Sexualstraftäter vernetzt waren. Konsequenzen spürten bisher nur wenige.

von Hannah Ludmann

Epsteins Kontakte in die Welt der Mächtigen und Reichen waren ebenso weitreichend wie verstörend. Die fast 3,5 Millionen Seiten an (teils geschwärzten) Dokumenten, 2.000 Videos und 180.000 Fotos, die das US-Justizministerium am 30. Januar veröffentlichte, machen sichtbar, wie umfangreich der Amerikaner vernetzt war, um Kinder und junge Frauen mutmaßlich zu missbrauchen und sein System aus Handel mit Sex und Macht aufrechtzuerhalten.

Möglich machten das auch diejenigen, die schweigend missbilligten, was passierte. Aus den Akten geht hervor, was durch Aussagen Dutzender mutmaßlicher Opfer Epsteins schon Jahre vorher bekannt war. Doch erst die E-Mails des toten, verurteilten Straftäters verschafften dem längst Gesagten mehr Aufmerksamkeit. Was dann auf den 30. Januar folgte, war der Kampf um die Deutungshoheit der Akten. Gekämpft wird er von vielen. Verloren haben ihn bisher vor allem mächtige Europäer.

Trotz neu gewonnener Erkenntnisse – die versprochene Transparenz, die die Akten bringen sollte, blieb aus. Das US-Justizministerium signalisierte mit der neuen Veröffentlichung faktisch gleich das Ende der Aufarbeitung: Weitere Dokumente würden nicht veröffentlicht – obwohl nach wie vor entsprechende Unterlagen existieren. Neue Strafverfahren sind in den USA derzeit nicht zu erwarten.

Die Timeline der Causa Epstein

Blurred image background
Die Timeline der Causa Epstein
 © Waltl&Waltl

Die Unantastbaren?

Als im Januar weitere Akten öffentlich wurden, wirkte es zunächst wie eine Wiederholung bereits bekannter Enthüllungen. Tatsächlich aber sind die Verbindungen einzelner Figuren zu Epstein klarer konturiert – und in einigen Fällen politisch heikel.

Donald Trump

Blurred image background
Donald Trump
 © APA-Images / AFP / Mandel Ngan

Bill Clinton

Blurred image background
Bill Clinton

Elon Musk

Blurred image background
Elon Musk
 © Gettyimages

Bill Gates

Blurred image background
Bill Gates
 © APA-Images / dpa / Annette Riedl

Steve Bannon

Blurred image background
Steve Bannon
 © APA-Images / AP / Yuki Iwamura

Howard Lutnick

Blurred image background
Howard Lutnick
 © APA-Images / Reuters / Elizabeth Frantz

Thorbjørn Jagland

Blurred image background
Thorbjørn Jagland
 © Thomas Trutschel / Photothek

Peter Mandelson

Blurred image background
Peter Mandelson
 © Jonathan Brady / PA Images

Miroslav Lajčák

Blurred image background
Miroslav Lajčák
 © Anadolu

Leon Black

Blurred image background
Leon Black
 © APA-Images / Reuters / Fred Prouser

Andrew Mountbatten-Windsor

Blurred image background
Andrew Mountbatten-Windsor
 © Gettyimages

Jean-Luc Brunel

Blurred image background
Jean-Luc Brunel
 © APA-Images / AFP / US Department of Justice

Mette-Marit von Norwegen

Blurred image background
Mette-Marit von Norwegen
 © APA-Images / Dana Press / Andreas Fadum

Noam Chomsky

Blurred image background
Noam Chomsky
 © APA-Images / AFP / Heuler Andrey

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 08/2026 erschienen.

