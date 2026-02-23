Fall Epstein: Ein Überblick

Epsteins Kontakte in die Welt der Mächtigen und Reichen waren ebenso weitreichend wie verstörend. Die fast 3,5 Millionen Seiten an (teils geschwärzten) Dokumenten, 2.000 Videos und 180.000 Fotos, die das US-Justizministerium am 30. Januar veröffentlichte, machen sichtbar, wie umfangreich der Amerikaner vernetzt war, um Kinder und junge Frauen mutmaßlich zu missbrauchen und sein System aus Handel mit Sex und Macht aufrechtzuerhalten.

Möglich machten das auch diejenigen, die schweigend missbilligten, was passierte. Aus den Akten geht hervor, was durch Aussagen Dutzender mutmaßlicher Opfer Epsteins schon Jahre vorher bekannt war. Doch erst die E-Mails des toten, verurteilten Straftäters verschafften dem längst Gesagten mehr Aufmerksamkeit. Was dann auf den 30. Januar folgte, war der Kampf um die Deutungshoheit der Akten. Gekämpft wird er von vielen. Verloren haben ihn bisher vor allem mächtige Europäer.

Trotz neu gewonnener Erkenntnisse – die versprochene Transparenz, die die Akten bringen sollte, blieb aus. Das US-Justizministerium signalisierte mit der neuen Veröffentlichung faktisch gleich das Ende der Aufarbeitung: Weitere Dokumente würden nicht veröffentlicht – obwohl nach wie vor entsprechende Unterlagen existieren. Neue Strafverfahren sind in den USA derzeit nicht zu erwarten.