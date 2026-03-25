Elke Hanel-Torsch ist neue Wiener Frauen- und Wohnbaustadträtin

Von den Vertretern der Opposition bekam die neue Stadträtin zwar Glückwünsche mit auf den Weg, allerdings auch einiges an Kritik an ihrer Partei. Lorenz Mayer (ÖVP) nannte sie ein "unbeschriebenes Blatt" und forderte "Mut zur Veränderung" sowie "Mut, Fehlentwicklungen zu benennen". Dass Wien die "Stadt der Mieter" sei, sei nicht zwingend positiv, viele Menschen würden gerne im Eigentum wohnen, könnten das aber nicht. Die Gemeindebauten seien teils in desolatem Zustand. Er forderte, als Grundvoraussetzung für eine Gemeindebauwohnung das Deutschniveau B1 festzulegen. "Das ist keine Ausgrenzung, sondern die Garantie für Teilhabe."

Noch weiter geht die FPÖ, die als Bedingung gar die österreichische Staatsbürgerschaft fordert. Klubobmann Maximilian Krauss kritisierte ebenso die "massiven Probleme" bei Wiener Wohnen. Mieter würden etwa davon sprechen, dass niemand erreichbar sei und Reparaturen zum Teil lange dauern. "Die Kosten steigen, auf der anderen Seite werden die Leistungen weniger". Er bemängelte auch die Formalia: Dass die Debatte um die neue Stadträtin erst nach deren Wahl gehalten wurde, war ihm ein Dorn im Auge.

Die Grünen kritisierten, dass die Stadtregierung dabei sei, "das Erbe des roten Wiens" zu verspielen. Klubobmann Georg Prack bemängelte ganz grundsätzlich den Wechsel in einem sehr zentralen Ressort nach nicht einmal einem Jahr Regierung. Von Hanel-Torsch forderte er unter anderem, "endlich Fahrt zu gewinnen" bei einer Zweckbindung der Wohnbauförderung, konsequentes Vorgehen gegenüber Airbnb und ein schnelleres Raus aus Öl und Gas. "Wer es nach dieser erneuten Energiekrise nicht verstanden hat, der wird es nie verstehen." Parteikollegin Julia Malle kritisierte, dass die Kürzungen unter Rot-Pink vor allem Frauen treffen würden, da diese oft doppelt betroffen seien. Von der neuen Frauenstadträtin erwarte sie "Mut und Wut" in der Frauenpolitik.

Freundlicher waren da die Worte der eigenen Fraktion sowie die des Koalitionspartners. Glück und gute Zusammenarbeit wünschte die Pinke Selma Arapovic. SPÖ-Klubobmann Josef Taucher meinte, Chefin der Mietervereinigung werde man "nicht einfach so", sondern aufgrund entsprechender Konsequenzen. Für etwas Aufregung sorgte später der Blaue Michael Niegl, der sich vom roten Klubobmann an den maßgeblichen Politiker der DDR, Erich Honecker, erinnert fühlte.