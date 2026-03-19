Leitartikel: Was der ORF-Skandal über Machtstrukturen lehrt

Und an Frauen wird diese Schieflage besonders sichtbar. Wer als Frau widerspricht, Missstände benennt oder einfach Raum einnimmt, bekommt oft schneller einen Stempel verpasst, als sie sich umdrehen kann: zickig, hysterisch, laut, emotional, schwierig. Diese Wörter beschreiben selten das Gesagte. Sie sollen entwerten, verunsichern und Fakten zur Nebensache machen. Was bei Männern als durchsetzungsstark, klar und führungsstark gelesen wird, gilt bei Frauen noch immer erstaunlich schnell als Zumutung. Erst recht in einem Land wie Österreich, das gerne als patriarchalisch und altvaterisch charakterisiert wird.

Zur Ehrlichkeit gehört auch: Machtspiele im Unternehmen sind kein exklusiv männliches Verhalten. Auch Frauen können die Ellenbogen ausfahren, gehässig sein, demütigen oder andere kleinmachen. Wer das leugnet, romantisiert Frauen und verkennt, was Macht mit Menschen anrichten kann. Und doch wäre es naiv zu behaupten, Geschlecht spiele in solchen Systemen keine Rolle.

Viele Machtcodes in Organisationen sind natürlich männlich geprägt: Dominanzrituale, das Verwechseln von Lautstärke mit Autorität. Dazu diese stillschweigende Komplizenschaft unter Männern, die sich gegenseitig zur Macht verhelfen, einander decken, einander bestätigen. Das funktioniert sehr geräuschlos. Und sehr effizient. Männerbünde sichern nicht nur Karrieren. Sie sichern oft auch, wessen Version einer Geschichte glaubwürdig wirkt. Frauen hingegen erleben viel zu oft die alte Opfer-Täter-Umkehr. Sie benennen etwas, und plötzlich geht es nicht mehr um das, was passiert ist, sondern um ihre Motive, ihren Ton, ihr Auftreten.

Wertschätzung heißt nicht, Unterschiede einzuebnen oder Leistung zu romantisieren. Wertschätzung heißt, die Arbeit anderer nicht reflexhaft kleinzureden. Nicht jede gute Idee als Angriff aufs eigene Revier zu sehen. Nicht Respekt an Rang zu koppeln. Wertschätzung heißt auch: zuhören. Ein Gespür zu haben, was geht – und was nicht. Aber auch: Dinge nicht immer laufen zu lassen. Sondern zu wissen, wann man als Führungskraft eingreifen muss. Nicht das Leitbild oder Ansprache zeigen, was in einem Unternehmen gilt, sondern der Alltag. Der Ton. Die Fairness. Und die Frage, ob viele in Ruhe arbeiten können, ohne dass wenige alles vergiften.